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Выход в открытый космос членов экипажа МКС. Прямая трансляция

Выход в открытый космос членов экипажа МКС. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.09.2021

Выход в открытый космос членов экипажа МКС. Прямая трансляция

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T17:00

2021-09-09T17:00

2021-09-09T17:35

хочу стать космонавтом

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

петр дубров

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Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС.Как рассказали в "Роскосмосе", Новицкому и Дуброву предстоит завершить подключение кабеля локальной сети Ethernet, проложенного от американского сегмента станции к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", а также закончить установку на этом модуле поручня для удобства передвижения.Также запланирована установка на модуле "Поиск" платформ с адаптерами и тремя контейнерами "Биориск-МСН" с разными видами российской почвы. Это будет 58-й выход с МКС по российской программе и третий в этом году. Предыдущий выход также с участием Новицкого и Дуброва состоялся 3 сентября.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Выход в открытый космос членов российского экипажа экспедиции МКС-65 LIVE: Выход в открытый космос членов российского экипажа экспедиции МКС-65 2021-09-09T17:00 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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