https://ria.ru/20210909/kosmos-1749376864.html
Выход в открытый космос членов экипажа МКС. Прямая трансляция
Выход в открытый космос членов экипажа МКС. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.09.2021
Выход в открытый космос членов экипажа МКС. Прямая трансляция
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:00
2021-09-09T17:00
2021-09-09T17:35
хочу стать космонавтом
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
петр дубров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749381090_0:33:640:393_1920x0_80_0_0_bc45407bb7a6cf0735a967788acc0178.jpg
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС.Как рассказали в "Роскосмосе", Новицкому и Дуброву предстоит завершить подключение кабеля локальной сети Ethernet, проложенного от американского сегмента станции к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", а также закончить установку на этом модуле поручня для удобства передвижения.Также запланирована установка на модуле "Поиск" платформ с адаптерами и тремя контейнерами "Биориск-МСН" с разными видами российской почвы. Это будет 58-й выход с МКС по российской программе и третий в этом году. Предыдущий выход также с участием Новицкого и Дуброва состоялся 3 сентября.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749381090_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_e4176097a921e2ed1f9e2a10adfd1178.jpg
LIVE: Выход в открытый космос членов российского экипажа экспедиции МКС-65
LIVE: Выход в открытый космос членов российского экипажа экспедиции МКС-65
2021-09-09T17:00
true
PT1S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, петр дубров, видео