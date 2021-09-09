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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210909/kosmos-1749376864.html
Выход в открытый космос членов экипажа МКС. Прямая трансляция
Выход в открытый космос членов экипажа МКС. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.09.2021
Выход в открытый космос членов экипажа МКС. Прямая трансляция
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:00
2021-09-09T17:35
хочу стать космонавтом
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
петр дубров
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Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС.Как рассказали в "Роскосмосе", Новицкому и Дуброву предстоит завершить подключение кабеля локальной сети Ethernet, проложенного от американского сегмента станции к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", а также закончить установку на этом модуле поручня для удобства передвижения.Также запланирована установка на модуле "Поиск" платформ с адаптерами и тремя контейнерами "Биориск-МСН" с разными видами российской почвы. Это будет 58-й выход с МКС по российской программе и третий в этом году. Предыдущий выход также с участием Новицкого и Дуброва состоялся 3 сентября.
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LIVE: Выход в открытый космос членов российского экипажа экспедиции МКС-65
LIVE: Выход в открытый космос членов российского экипажа экспедиции МКС-65
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, петр дубров, видео
Выход в открытый космос членов экипажа МКС. Прямая трансляция
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС.
2021-09-09T17:00
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17:00 09.09.2021 (обновлено: 17:35 09.09.2021)
 

Выход в открытый космос членов экипажа МКС. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС.
Как рассказали в "Роскосмосе", Новицкому и Дуброву предстоит завершить подключение кабеля локальной сети Ethernet, проложенного от американского сегмента станции к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", а также закончить установку на этом модуле поручня для удобства передвижения.
Также запланирована установка на модуле "Поиск" платформ с адаптерами и тремя контейнерами "Биориск-МСН" с разными видами российской почвы.
Это будет 58-й выход с МКС по российской программе и третий в этом году. Предыдущий выход также с участием Новицкого и Дуброва состоялся 3 сентября.
 
Хочу стать космонавтомРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Олег НовицкийПетр Дубров
 
 
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