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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210909/kazakhstan-1749287495.html
В Казахстане заявили о готовности к контактам с новыми властями Афганистана
В Казахстане заявили о готовности к контактам с новыми властями Афганистана - РИА Новости, 09.09.2021
В Казахстане заявили о готовности к контактам с новыми властями Афганистана
Казахстан готов наладить контакты с новыми властями Афганистана для решения гуманитарных проблем, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T09:03
2021-09-09T09:11
захват власти в афганистане талибами
в мире
казахстан
афганистан
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 9 сен - РИА Новости. Казахстан готов наладить контакты с новыми властями Афганистана для решения гуманитарных проблем, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев."Казахстан считает, что Афганистан должен стать стабильным, суверенным и единым государством, живущим в мире с собой и со своими соседями. Мы готовы наладить конструктивные деловые контакты с новыми властями, прежде всего для решения острых гуманитарных проблем, с которыми столкнулась эта многострадальная страна", - говорится в комментарии Токаева, распространенном его пресс-службой.Президент Казахстана заявил, что международное сообщество не должно оставлять Афганистан в этот переломный момент один на один с текущими трудностями."Напротив, мы должны интегрировать идею экономического и устойчивого развития во все будущие действия и планы в отношении Афганистана", - сказал Токаев."Надеюсь, талибы докажут, что они на самом деле придерживаются более умеренных позиций и открыты к переговорам, сформировав действительно единое, инклюзивное и представительное национальное правительство", - добавил он.
https://ria.ru/20210909/afganistan-1749287135.html
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в мире, казахстан, афганистан, касым-жомарт токаев
09:03 09.09.2021 (обновлено: 09:11 09.09.2021)
 
В Казахстане заявили о готовности к контактам с новыми властями Афганистана

Президент Казахстана Токаев заявил о готовности к контактам с новыми властями Афганистана

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НУР-СУЛТАН, 9 сен - РИА Новости. Казахстан готов наладить контакты с новыми властями Афганистана для решения гуманитарных проблем, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Казахстан считает, что Афганистан должен стать стабильным, суверенным и единым государством, живущим в мире с собой и со своими соседями. Мы готовы наладить конструктивные деловые контакты с новыми властями, прежде всего для решения острых гуманитарных проблем, с которыми столкнулась эта многострадальная страна", - говорится в комментарии Токаева, распространенном его пресс-службой.
Президент Казахстана заявил, что международное сообщество не должно оставлять Афганистан в этот переломный момент один на один с текущими трудностями.
"Напротив, мы должны интегрировать идею экономического и устойчивого развития во все будущие действия и планы в отношении Афганистана", - сказал Токаев.
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"Надеюсь, талибы докажут, что они на самом деле придерживаются более умеренных позиций и открыты к переговорам, сформировав действительно единое, инклюзивное и представительное национальное правительство", - добавил он.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКазахстанАфганистанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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