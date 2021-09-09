https://ria.ru/20210909/kazakhstan-1749287495.html

В Казахстане заявили о готовности к контактам с новыми властями Афганистана

В Казахстане заявили о готовности к контактам с новыми властями Афганистана - РИА Новости, 09.09.2021

В Казахстане заявили о готовности к контактам с новыми властями Афганистана

Казахстан готов наладить контакты с новыми властями Афганистана для решения гуманитарных проблем, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T09:03

2021-09-09T09:03

2021-09-09T09:11

захват власти в афганистане талибами

в мире

казахстан

афганистан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 9 сен - РИА Новости. Казахстан готов наладить контакты с новыми властями Афганистана для решения гуманитарных проблем, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев."Казахстан считает, что Афганистан должен стать стабильным, суверенным и единым государством, живущим в мире с собой и со своими соседями. Мы готовы наладить конструктивные деловые контакты с новыми властями, прежде всего для решения острых гуманитарных проблем, с которыми столкнулась эта многострадальная страна", - говорится в комментарии Токаева, распространенном его пресс-службой.Президент Казахстана заявил, что международное сообщество не должно оставлять Афганистан в этот переломный момент один на один с текущими трудностями."Напротив, мы должны интегрировать идею экономического и устойчивого развития во все будущие действия и планы в отношении Афганистана", - сказал Токаев."Надеюсь, талибы докажут, что они на самом деле придерживаются более умеренных позиций и открыты к переговорам, сформировав действительно единое, инклюзивное и представительное национальное правительство", - добавил он.

https://ria.ru/20210909/afganistan-1749287135.html

казахстан

афганистан

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в мире, казахстан, афганистан, касым-жомарт токаев