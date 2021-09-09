https://ria.ru/20210909/kandidatura-1749430460.html

Пока неуместно говорить о кандидатуре нового главы МЧС, заявил Песков

Пока неуместно говорить о кандидатуре нового главы МЧС, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2021

Пока неуместно говорить о кандидатуре нового главы МЧС, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неуместными сейчас разговоры о том, кто бы мог возглавить МЧС РФ вместо погибшего накануне Евгения... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T21:27

2021-09-09T21:27

2021-09-09T21:27

политика

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неуместными сейчас разговоры о том, кто бы мог возглавить МЧС РФ вместо погибшего накануне Евгения Зиничева."Сейчас вообще неуместно такие вопросы задавать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, кто вместо трагически погибшего Зиничева возглавит МЧС.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

https://ria.ru/20210909/zinichev-1749405478.html

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политика, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев