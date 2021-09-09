https://ria.ru/20210909/kanalizatsiya-1749332553.html

ООО "КВГ": Геленджик получит новую систему бытовой канализации в 2024 году

ООО "КВГ": Геленджик получит новую систему бытовой канализации в 2024 году - РИА Новости, 09.09.2021

ООО "КВГ": Геленджик получит новую систему бытовой канализации в 2024 году

Из-за устаревшей системы водоснабжения и водоотведения в Геленджике большие проблемы с водой. Питьевая вода высокого качества, но её мало и в курортный сезон... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T13:00

2021-09-09T13:00

2021-09-09T13:00

краснодарский край

геленджик

росгеология

жкх

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Из-за устаревшей системы водоснабжения и водоотведения в Геленджике большие проблемы с водой. Питьевая вода высокого качества, но её мало и в курортный сезон ощущается серьезная нехватка. А морской воды хватает всем, однако с наплывом отдыхающих она сильно загрязняется. Директор ООО ""Концессии водоснабжения — Геленджик" (ООО "КВГ") Алексей Сорокин и руководитель проекта "Чистая бухта" в ЗАО "Лидер" Дмитрий Гаврилов рассказали корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной, что делается для решения проблемы:- Алексей Владимирович, каковы цели создания ООО "КВГ", какая у неё зона ответственности?- А.С.: Наша компания создана 4 года назад. Мы являемся проектной компанией, работающей через механизм концессионного соглашения в сфере ЖКХ. Наш основной инвестор - ЗАО "Лидер", управляющая компания негосударственного пенсионного фонда "Газфонд". Сейчас это один из крупнейших российских инвесторов в формате государственно-частного партнерства. Суммарный объем инвестиционных обязательств компании в ГЧП - более 100 миллиардов рублей, в ЖКХ - более 20 миллиардов рублей.В 2018 году мы выиграли по конкурсу концессию на эксплуатацию водоканала муниципального образования Геленджик и с 2019 года приступили к работе. По концессионному соглашению нам переданы сети водопровода и канализации в пределах города. Мы должны, во-первых, их эксплуатировать, предоставляя населению Геленджика соответствующие услуги, и, во-вторых, обслуживать.Термин "обслуживание сетей" подразумевает их поддержание в рабочем состоянии. Но наша задача масштабнее. Мы должны их радикально улучшить: переложить отслужившие срок коллекторы, модернизировать насосные станции, заменить оборудование, внедрить цифровые методы контроля и учета. Кроме того, мы реализуем проект "Чистая бухта": строим новые очистные сооружения на Тонком мысу и глобально модернизируем действующие очистные на Толстом мысу, которые работают с 70-х годов.Фактически мы закладываем в Геленджике фундамент новой современной системы водоснабжения и водоотведения, без которой курорт не сможет расти и развиваться.- Какие конкретно задачи стоят в настоящее время перед КВГ?- А.С.: Система водоснабжения в Геленджике не модернизировалась с советских времен, поэтому перекладка сетей является одним из главных направлений. Нами подготовлена документация по 18 проблемным объектам, которые мы должны построить, модернизировать или реконструировать.Поскольку сети к нам перешли практически в аварийном состоянии, нам без конца приходится сейчас "затыкать дыры". На это уходит время и силы. Тем не менее, мы движемся вперед. За два года многое сделано: создана электронная карта сетей, устраняются утечки, отремонтированы насосные агрегаты на ГКНС, закуплена новая спецтехника – водовозы, илососы, манипуляторы, экскаваторы-погрузчики. Прочищены и отремонтированы скважины на Дивноморском водозаборе, построен новый трехкилометровый трубопровод "Малая закольцовка", дающий возможность распределять воду между западными и восточными районами города. Но самые масштабные и дорогостоящие работы мы ведем в рамках проекта "Чистая бухта".- Расскажите подробнее про "Чистую бухту". Станет ли вода в Геленджикской бухте идеально чистой, когда он будет реализован?- Д.Г.: Первый проект строительства новых очистных сооружений канализации был разработан еще шесть лет назад. Глава Краснодарского края обратился тогда к руководству страны с просьбой о выделении федеральных средств на их строительство. Проект был поддержан. В 2018 году его включили в концессионное соглашение как задание от концедента (обладателя права собственности на объект концессии).Выиграв конкурс на концессию, мы провели масштабный аудит вместе с французской компанией Veolia (мировой лидер по части проектирования канализационных систем) и поняли, что предлагаемый проект надо менять. Вместо общесплавной системы канализации надо делать раздельную, проводить ее глубокую реконструкцию и решать проблему незаконных врезок. В результате в прошлом году появился обновленный вариант – проект "Чистая Бухта", который сейчас активно реализуется.По проекту будут построены очистные сооружения на Тонком мысе мощностью 30 тысяч кубометров в сутки с возможностью расширения до 50 тысяч и полностью реконструированы существующие очистные сооружения на Толстом мысе мощностью 50 тысяч кубов. Также будут заменены большинство магистральных коллекторов между канализационными насосными станциями и очистными сооружениями с целью изоляции городской канализации от дождевых стоков. Все канализационные насосные станции и очистные сооружения будут построены по современным технологиям и полностью автоматизированы.Планируется, что общая сумма вложений в проект составит 11 миллиардов рублей из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. Это первый в стране и пока единственный пример ГЧП в сфере ЖКХ, в котором в концессионном соглашении заложено задание концедента по строительству столь крупных объектов.У КВГ есть также собственная инвестиционная программа в объеме 1,7 миллиарда рублей.На корректировку проекта "Чистая бухта" планируется потратить 270 миллионов. Еще 180 миллионов будет потрачено на проектирование очистных сооружений поселков муниципального образования, 1,2 миллиарда мы вложим в ремонт и реконструкцию мелких сетей системы водоснабжения и в проект "Цифровой водоканал", а также в автоматизацию объектов водоснабжения и спецтехнику.По проекту в настоящее время идет корректировка строительной документации и одновременно строится ряд объектов, которые в корректировке не нуждаются. В частности, в августе мы начали укладку глубоководного выпуска для новых очистных.Глубоководный выпуск – это трубопровод длиной 1734 метра. Он ляжет на дно моря, конечная точка окажется на глубине 36 метров. Выпуск будет собран из 10 плетей. Плети свариваются из 9-метровых металлических труб диаметром 820 миллиметров и толщиной стенки 14 миллиметров. Изготавливают их на подмосковном металлургическом заводе, отрезками доставляют в Тамань. На базе в Тамани 9-метровые отрезки соединяют в плеть, делают футировку, проводят испытания и лабораторный контроль. Готовая плеть заваривается с двух сторон и транспортируется по морю из Тамани в Геленджик к месту укладки, весь путь занимает 10 часов.В конце августа мы уложили первую плеть длиной 130 метров. Этому предшествовала огромная подготовительная работа. В подводном скальном грунте при помощи водолазов мы прокопали траншею соответствующей длины, установили технологическую дамбу для устройства щебеночной постели, проделали множество других сопроводительных операций.Полностью глубоководный выпуск будет заложен в апреле 2022 года, а основные этапы строительства объектов на материке намечены на два следующих года. Плановый пуск в эксплуатацию новых очистных сооружений – лето 2024 года.- Касается ли проект "Чистая бухта" городской ливневки?- Д.Г. : Нет, ливневка не входит в нашу зону ответственности. Материалы обследования, которое мы проводили, мы передали городским и региональным властям. Вероятно, по ливневке будет заключена отдельная концессия, вопрос сейчас прорабатывается.Без решения проблемы ливневки обеспечить чистоту воды в бухте будет невозможно. В муниципальной собственности – только 60% ливневых коллекторов. Пользуясь ситуацией, многие жители, у которых есть септики, сбрасывают их содержимое не в платную канализацию, а в бесплатную ливневку. Потом эти сточные воды попадают в бухту и загрязняют воду.- Не секрет, что в Геленджике не хватает питьевой воды, особенно это ощущают жители верхних этажей многоэтажек в летний сезон….- Весь объем воды в городскую сеть поступает из Троицкого группового водопровода (ТГВ) и Дивноморского водозаборного узла (ДВУ). ООО "КВГ", как концессионер, за объем воды не отвечает. Это зона ответственности муниципальных властей.Сейчас в Геленджике в курортный сезон дефицит воды почти 30%. При необходимых 60000 кубометров в сутки город получает из двух источников только 40 тысяч. ТГВ построен в 1971 году, Дивноморский ВЗУ - в 1974 году, а с тех пор город вырос. Последние скважины на ДВУ построили в 2000 году, но это подрусловый водозабор, он зависит от полноводности рек. Если нет дождей и реки пересыхают, то и скважины пересыхают.После прошлогодней засухи власти серьезно взялись за проблемы с водой. Как мы знаем, до 2024 года планируется расширение ТГВ – строится новая нитка водопровода. Разрабатывается Пшадское месторождение как принципиально новый источник воды для Геленджика. АО "Росгеология" ведет работы по расширению действующего Дивноморского водозаборного узла.КВГ в этих проектах участия не принимает, поскольку в концессионное соглашение они не заложены. Но в рабочем порядке мы постоянно помогаем и будем помогать администрации города и края.У нас сложилось эффективное взаимодействие с региональными и муниципальными властями. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев держит проект "Чистая бухта" на личном контроле. Мэр Геленджика Алексей Богодистов берет на себя разрешение проблемных моментов. Поддержка от властей у нас очень большая. Они серьезно помогают и делают все, что от них зависит.

https://ria.ru/20210526/rostekh-1733936347.html

https://ria.ru/20210712/gelendzhik-1740913123.html

https://ria.ru/20200807/1575500852.html

https://ria.ru/20200707/1574009593.html

краснодарский край

геленджик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, геленджик, росгеология, жкх