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На Ямале школьники избили и ограбили в подъезде мальчика-инвалида
На Ямале школьники избили и ограбили в подъезде мальчика-инвалида - РИА Новости, 09.09.2021
На Ямале школьники избили и ограбили в подъезде мальчика-инвалида
Уголовное дело по факту избиения и ограбления мальчика возбуждено в городе Надым, сообщает СУСК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО). РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:05
2021-09-09T16:05
происшествия
надым
следственный комитет россии (ск рф)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Уголовное дело по факту избиения и ограбления мальчика возбуждено в городе Надым, сообщает СУСК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).Ранее в группе "Злой и добрый надымчанин" соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что школьники избили в подъезде мальчика-инвалида и отобрали у него банковскую карту."Следственным отделом по городу Надым следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу по поручению председателя Следственного комитета по информации, размещенной в СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия)", – говорится в сообщении СУСК.По данным следствия, в среду в Надыме у мальчика 2009 года рождения с применением насилия похищена банковская карта, принадлежащая матери потерпевшего. Мальчик получил травмы.В ходе предварительного следствия будет дана оценка обстоятельствам, способствовавшим совершению преступления, отмечает ведомство.Виновным грозит до семи лет лишения свободы. СК РФ сообщает, что ход расследования дела поставлен под контроль в центральном аппарате СК.
https://ria.ru/20200928/izbienie-1577895893.html
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происшествия, надым, следственный комитет россии (ск рф), ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия
16:05 09.09.2021
 
На Ямале школьники избили и ограбили в подъезде мальчика-инвалида

В Надыме возбуждено дело по факту избиения и ограбления школьниками мальчика-инвалида

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Уголовное дело по факту избиения и ограбления мальчика возбуждено в городе Надым, сообщает СУСК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).
Ранее в группе "Злой и добрый надымчанин" соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что школьники избили в подъезде мальчика-инвалида и отобрали у него банковскую карту.
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"Следственным отделом по городу Надым следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу по поручению председателя Следственного комитета по информации, размещенной в СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия)", – говорится в сообщении СУСК.
По данным следствия, в среду в Надыме у мальчика 2009 года рождения с применением насилия похищена банковская карта, принадлежащая матери потерпевшего. Мальчик получил травмы.
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В ходе предварительного следствия будет дана оценка обстоятельствам, способствовавшим совершению преступления, отмечает ведомство.
Виновным грозит до семи лет лишения свободы. СК РФ сообщает, что ход расследования дела поставлен под контроль в центральном аппарате СК.
 
ПроисшествияНадымСледственный комитет России (СК РФ)Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Россия
 
 
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