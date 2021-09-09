https://ria.ru/20210909/izbienie-1749375122.html

На Ямале школьники избили и ограбили в подъезде мальчика-инвалида

На Ямале школьники избили и ограбили в подъезде мальчика-инвалида - РИА Новости, 09.09.2021

На Ямале школьники избили и ограбили в подъезде мальчика-инвалида

Уголовное дело по факту избиения и ограбления мальчика возбуждено в городе Надым, сообщает СУСК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО). РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T16:05

2021-09-09T16:05

2021-09-09T16:05

происшествия

надым

следственный комитет россии (ск рф)

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Уголовное дело по факту избиения и ограбления мальчика возбуждено в городе Надым, сообщает СУСК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).Ранее в группе "Злой и добрый надымчанин" соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что школьники избили в подъезде мальчика-инвалида и отобрали у него банковскую карту."Следственным отделом по городу Надым следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу по поручению председателя Следственного комитета по информации, размещенной в СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия)", – говорится в сообщении СУСК.По данным следствия, в среду в Надыме у мальчика 2009 года рождения с применением насилия похищена банковская карта, принадлежащая матери потерпевшего. Мальчик получил травмы.В ходе предварительного следствия будет дана оценка обстоятельствам, способствовавшим совершению преступления, отмечает ведомство.Виновным грозит до семи лет лишения свободы. СК РФ сообщает, что ход расследования дела поставлен под контроль в центральном аппарате СК.

https://ria.ru/20200928/izbienie-1577895893.html

https://ria.ru/20210806/zaderzhanie-1744765088.html

надым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, надым, следственный комитет россии (ск рф), ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия