Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210909/investproekty-1749298290.html
Россия и Китай подготовили 90 двусторонних инвестпроектов на $150 млрд
Россия и Китай подготовили 90 двусторонних инвестпроектов на $150 млрд - РИА Новости, 09.09.2021
Россия и Китай подготовили 90 двусторонних инвестпроектов на $150 млрд
Россия и Китай подготовили к осуществлению более 90 двусторонних инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 150 миллиардов долларов, заявил в среду торгпред РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:30
2021-09-09T10:30
россия-китай: главное
экономика
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай подготовили к осуществлению более 90 двусторонних инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 150 миллиардов долларов, заявил в среду торгпред РФ в КНР Алексей Дахновский, выступая на форуме "Развитие китайских предприятий за рубежом" в рамках Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарки CIFIT в Сямэне.Торгпред напомнил, что по состоянию на 2020 год в России было накоплено прямых китайских инвестиций на 12,8 миллиарда долларов. Осуществление новых проектов способно многократно увеличить эти показатели.Дахновский также высоко оценил перспективы роста двусторонней торговли. По его словам, в первом полугодии российско-китайский товарооборот вырос на 28,2% - до 63 миллиардов долларов.К 2024 году Россия и КНР намерены довести ежегодный объем двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20210908/sotrudnichestvo-1749222615.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, китай, россия
10:30 09.09.2021
 

Россия и Китай подготовили 90 двусторонних инвестпроектов на $150 млрд

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай подготовили к осуществлению более 90 двусторонних инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 150 миллиардов долларов, заявил в среду торгпред РФ в КНР Алексей Дахновский, выступая на форуме "Развитие китайских предприятий за рубежом" в рамках Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарки CIFIT в Сямэне.
Торгпред напомнил, что по состоянию на 2020 год в России было накоплено прямых китайских инвестиций на 12,8 миллиарда долларов. Осуществление новых проектов способно многократно увеличить эти показатели.
Делегация КНР во время переговоров - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 17:33Россия-Китай: Главное
Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества РФ-КНР в торговле услугами
Дахновский также высоко оценил перспективы роста двусторонней торговли. По его словам, в первом полугодии российско-китайский товарооборот вырос на 28,2% - до 63 миллиардов долларов.
К 2024 году Россия и КНР намерены довести ежегодный объем двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов.
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:08В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство
14:05СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00В Депздраве оценили вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
13:23Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев
13:22В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину
13:21Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
Лента новостейМолния