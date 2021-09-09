https://ria.ru/20210909/investproekty-1749298290.html

Россия и Китай подготовили 90 двусторонних инвестпроектов на $150 млрд

Россия и Китай подготовили 90 двусторонних инвестпроектов на $150 млрд - РИА Новости, 09.09.2021

Россия и Китай подготовили 90 двусторонних инвестпроектов на $150 млрд

Россия и Китай подготовили к осуществлению более 90 двусторонних инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 150 миллиардов долларов, заявил в среду торгпред РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T10:30

2021-09-09T10:30

2021-09-09T10:30

россия-китай: главное

экономика

китай

россия

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МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай подготовили к осуществлению более 90 двусторонних инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 150 миллиардов долларов, заявил в среду торгпред РФ в КНР Алексей Дахновский, выступая на форуме "Развитие китайских предприятий за рубежом" в рамках Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарки CIFIT в Сямэне.Торгпред напомнил, что по состоянию на 2020 год в России было накоплено прямых китайских инвестиций на 12,8 миллиарда долларов. Осуществление новых проектов способно многократно увеличить эти показатели.Дахновский также высоко оценил перспективы роста двусторонней торговли. По его словам, в первом полугодии российско-китайский товарооборот вырос на 28,2% - до 63 миллиардов долларов.К 2024 году Россия и КНР намерены довести ежегодный объем двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210908/sotrudnichestvo-1749222615.html

китай

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экономика, китай, россия