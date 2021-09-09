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АТОР: горнолыжный отдых в России подорожал
АТОР: горнолыжный отдых в России подорожал - РИА Новости, 09.09.2021
АТОР: горнолыжный отдых в России подорожал
Туроператоры открыли продажу туров на российские горнолыжные курорты на Новый год и зимний сезон 2021-2022, по словам экспертов, цены выросли, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:58
2021-09-09T14:58
2021-09-09T14:58
туризм
новый год
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
северный кавказ
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красная поляна
туризм
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Туроператоры открыли продажу туров на российские горнолыжные курорты на Новый год и зимний сезон 2021-2022, по словам экспертов, цены выросли, сообщает АТОР.Как сообщает ассоциация, стоимость путевок на Красную поляну стартует от 41 тысячи рублей на двоих за тур с перелетом, но без питания. Более комфортное размещение в отеле категории "три звезды" на неделю с перелетом и завтраками обойдется уже в 69 тысяч рублей минимум.На горнолыжный курорт Шерегеш в предстоящем зимнем сезоне снова будут запущены чартеры. В этом году полетная программа стартует раньше обычного: с 5 декабря. Заезды будут выполняться раз в неделю по воскресеньям до 17 апреля 2022 года.Стоимость туров на семь ночей с чартерным перелетом начинаются от 54 790 рублей на двоих (без питания).Цены путевок на горнолыжные курорты Северного Кавказа в ряде компаний рассчитываются индивидуально, ведется договорная работа.По сообщению туроператоров, в сентябре заявки на горнолыжные туры уже есть. Первым стали бронировать курорт "Красная Поляна", который в августе предложил на старте продаж невозвратный тариф по заниженным ценам. В топе спроса – путевки на Новый год, 23 февраля и 8 марта.Кроме того, туристы активно используют кешбэк на заезды в декабре перед Новым годом.Туроператоры рассказали о скидках на размещение и ски-пассы по акции раннего бронирования. Дисконт на проживание при покупке тура в сентябре составляет от пяти до 30 процентов.При этом, по оценкам экспертов, размещение на отечественных горнолыжных курортах в сравнении с прошлым годом также прибавит в цене от десяти до 30 процентов в зависимости от категории объекта и периода заезда.
https://ria.ru/20210903/sochi-1748564988.html
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новый год, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), северный кавказ, туристы, красная поляна, туризм, куда поехать, куда можно лететь, отдых, авиабилеты, туры
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Туроператоры открыли продажу туров на российские горнолыжные курорты на Новый год и зимний сезон 2021-2022, по словам экспертов, цены выросли, сообщает
АТОР.
Как сообщает ассоциация, стоимость путевок на Красную поляну стартует от 41 тысячи рублей на двоих за тур с перелетом, но без питания. Более комфортное размещение в отеле категории "три звезды" на неделю с перелетом и завтраками обойдется уже в 69 тысяч рублей минимум.
На горнолыжный курорт Шерегеш в предстоящем зимнем сезоне снова будут запущены чартеры. В этом году полетная программа стартует раньше обычного: с 5 декабря. Заезды будут выполняться раз в неделю по воскресеньям до 17 апреля 2022 года.
Стоимость туров на семь ночей с чартерным перелетом начинаются от 54 790 рублей на двоих (без питания).
Цены путевок на горнолыжные курорты Северного Кавказа в ряде компаний рассчитываются индивидуально, ведется договорная работа.
По сообщению туроператоров, в сентябре заявки на горнолыжные туры уже есть. Первым стали бронировать курорт "Красная Поляна", который в августе предложил на старте продаж невозвратный тариф по заниженным ценам. В топе спроса – путевки на Новый год, 23 февраля и 8 марта.
Кроме того, туристы активно используют кешбэк на заезды в декабре перед Новым годом.
Туроператоры рассказали о скидках на размещение и ски-пассы по акции раннего бронирования. Дисконт на проживание при покупке тура в сентябре составляет от пяти до 30 процентов.
При этом, по оценкам экспертов, размещение на отечественных горнолыжных курортах в сравнении с прошлым годом также прибавит в цене от десяти до 30 процентов в зависимости от категории объекта и периода заезда.