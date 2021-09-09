https://ria.ru/20210909/geroizm-1749351618.html

Россия не позволит оболгать героизм советского народа, заявил Путин

Россия не позволит оболгать героизм советского народа, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2021

Россия не позволит оболгать героизм советского народа, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в РФ никогда не позволят забыть и оболгать массовый героизм советского народа в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:31

2021-09-09T14:31

2021-09-09T15:36

владимир путин

общество

великая отечественная война (1941-1945)

ленинград

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о том, что в РФ никогда не позволят забыть и оболгать массовый героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны.Путин напомнил, что нынешний год отмечен целым рядом важных для всего общества памятных дат: 80-летие начала Великой Отечественной войны и трагических событий ее первого наиболее тяжелого этапа, в этом ряду и начало блокады Ленинграда."Знаковые даты, связанные с войной, - это и часть нашей личной семейной истории, что во многом определяет то трепетное священное отношение народа России к героям и летописи Великой Отечественной. Нашу непреклонность в защите чести и памяти борцов с нацизмом", - сказал глава государства.Важно, что всю правду о великой победе, "мы передаем из поколения в поколение", подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20210908/blokada-1749145559.html

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2021

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"Никогда не позволим забыть" – Путин о героизме советского народа в годы войны "Никогда не позволим забыть" – Путин о героизме советского народа в годы войны 2021-09-09T14:31 true PT0M10S

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владимир путин, общество, великая отечественная война (1941-1945), ленинград