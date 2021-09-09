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Россия не позволит оболгать героизм советского народа, заявил Путин
Россия не позволит оболгать героизм советского народа, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2021
Россия не позволит оболгать героизм советского народа, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил о том, что в РФ никогда не позволят забыть и оболгать массовый героизм советского народа в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:31
2021-09-09T15:36
владимир путин
общество
великая отечественная война (1941-1945)
ленинград
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о том, что в РФ никогда не позволят забыть и оболгать массовый героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны.Путин напомнил, что нынешний год отмечен целым рядом важных для всего общества памятных дат: 80-летие начала Великой Отечественной войны и трагических событий ее первого наиболее тяжелого этапа, в этом ряду и начало блокады Ленинграда."Знаковые даты, связанные с войной, - это и часть нашей личной семейной истории, что во многом определяет то трепетное священное отношение народа России к героям и летописи Великой Отечественной. Нашу непреклонность в защите чести и памяти борцов с нацизмом", - сказал глава государства.Важно, что всю правду о великой победе, "мы передаем из поколения в поколение", подчеркнул Путин.
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"Никогда не позволим забыть" – Путин о героизме советского народа в годы войны
"Никогда не позволим забыть" – Путин о героизме советского народа в годы войны
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владимир путин, общество, великая отечественная война (1941-1945), ленинград
14:31 09.09.2021 (обновлено: 15:36 09.09.2021)
 
Россия не позволит оболгать героизм советского народа, заявил Путин

Президент Путин: не позволим забыть и оболгать массовый героизм советского народа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о том, что в РФ никогда не позволят забыть и оболгать массовый героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны.
"Мы никогда не позволим забыть и тем более оболгать беспрецедентный массовый героизм наших предков: и на полях сражений, и в глубоком тылу, где тоже ковалась победа. Масштаб значимости подвига и по сей день трудно осмыслить", - сказал он на заседании оргкомитета "Победа".
Путин напомнил, что нынешний год отмечен целым рядом важных для всего общества памятных дат: 80-летие начала Великой Отечественной войны и трагических событий ее первого наиболее тяжелого этапа, в этом ряду и начало блокады Ленинграда.
"Знаковые даты, связанные с войной, - это и часть нашей личной семейной истории, что во многом определяет то трепетное священное отношение народа России к героям и летописи Великой Отечественной. Нашу непреклонность в защите чести и памяти борцов с нацизмом", - сказал глава государства.
Важно, что всю правду о великой победе, "мы передаем из поколения в поколение", подчеркнул Путин.
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