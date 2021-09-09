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Немецкая прокуратура провела обыски в министерствах финансов и юстиции
Немецкая прокуратура провела обыски в министерствах финансов и юстиции - РИА Новости, 09.09.2021
Немецкая прокуратура провела обыски в министерствах финансов и юстиции
Прокуратура немецкого Оснабрюка в четверг провела обыски в министерствах финансов и юстиции, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на ведомство. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:27
2021-09-09T14:27
в мире
германия
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БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Прокуратура немецкого Оснабрюка в четверг провела обыски в министерствах финансов и юстиции, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на ведомство.Обыски связаны с ведущимся с 2020 года расследованием и "уклонением от наказания при нахождении в должности" против члена группы финансового мониторинга (FIU) - структуры, занимающейся борьбой с отмыванием денег в Федеральной таможенной администрации, которая подчиняется минфину.Расследование против FIU ведется в связи с подозрением, что группа не передала полиции известные им данные о многомиллионных банковских переводах, которые могли быть связаны с отмыванием денег. Также следствие изучает, с чем связано снижение сообщений о подозрительных случаях после того, как FIU в 2017 получила компетенцию мониторинга отмывания денег.Теперь ведомство намерено изучить, насколько руководство и ответственные лица из министерств были вовлечены в решения FIU.
https://ria.ru/20210811/shpionazh-1745348345.html
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в мире, германия
14:27 09.09.2021
 
Немецкая прокуратура провела обыски в министерствах финансов и юстиции

Прокуратура немецкого Оснабрюка провела обыски в министерствах финансов и юстиции

© AP Photo / Michael SohnПолицейские машины в Германии
Полицейские машины в Германии - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AP Photo / Michael Sohn
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БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Прокуратура немецкого Оснабрюка в четверг провела обыски в министерствах финансов и юстиции, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на ведомство.
Обыски связаны с ведущимся с 2020 года расследованием и "уклонением от наказания при нахождении в должности" против члена группы финансового мониторинга (FIU) - структуры, занимающейся борьбой с отмыванием денег в Федеральной таможенной администрации, которая подчиняется минфину.
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Расследование против FIU ведется в связи с подозрением, что группа не передала полиции известные им данные о многомиллионных банковских переводах, которые могли быть связаны с отмыванием денег. Также следствие изучает, с чем связано снижение сообщений о подозрительных случаях после того, как FIU в 2017 получила компетенцию мониторинга отмывания денег.
"Экспертиза документов, которые были получены при предыдущих обысках в FIU, показала, что между FIU и министерствами (финансов и юстиции) происходит активный обмен информацией", - цитирует издание прокуратуру.
Теперь ведомство намерено изучить, насколько руководство и ответственные лица из министерств были вовлечены в решения FIU.
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