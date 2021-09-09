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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210909/degtyarev-1749309169.html
Дегтярев проведет четвертую прямую линию за год на посту врио губернатора
Дегтярев проведет четвертую прямую линию за год на посту врио губернатора - РИА Новости, 09.09.2021
Дегтярев проведет четвертую прямую линию за год на посту врио губернатора
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 13 сентября проведет четвертую по счету прямую линию, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:14
2021-09-09T11:14
хабаровский край
общество
хабаровский край
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 13 сентября проведет четвертую по счету прямую линию, сообщает правительство региона."Четвертая по счету "Прямая линия с Михаилом Дегтяревым" состоится 13 сентября. В связи с эпидемиологической обстановкой общение с жителями региона пройдет в дистанционном формате", - говорится в сообщении.Отмечается, что прямая трансляция будет организована на телеканалах: "Губерния", "Хабаровск" и "6ТВ", а также на официальном YouTube-канале правительства Хабаровского края. Мероприятие начнется в 19.00 (12.00 мск).Глава региона регулярно общается с жителями края. Проблемы, волнующие людей, он узнает чаще в прямом эфире в соцсетях "Одноклассники", "ВКонтакте" и Instagram. В среду состоялся очередной такой эфир. Врио губернатора в течение двух часов отвечал на вопросы жителей. Традиционно, они касаются многих насущных проблем. Некоторые ответы люди получают сразу, во время прямого эфира. Те вопросы, которые требуют детальной проработки, Дегтярев тут же - в прямом эфире - адресует соответствующим министрам. Все, что не затронуто во время беседы онлайн, затем прорабатывается и решается - специалисты разбираются с каждым сообщением.В числе прочего, в среду глава региона анонсировал возврат малого аэропорта Хурба под Комсомольском-на-Амуре в краевую собственность. Переговоры с федеральным центром на этот счет уже ведутся. Сейчас гавань - в руках частников. Возвращение инфраструктуры малых аэропортов в собственность краевого предприятия способствует развитию малой авиации и снижению тарифов на внутрирегиональные перевозки.Также Михаил Дегтярев сообщил, что решается вопрос с федеральными чиновниками по увеличению возрастного барьера до 45 лет для участников 2-процентной дальневосточной ипотеки. Сейчас взять эту льготную ипотеку можно только до семьям 35 лет.Успокоил Дегтярев и жителей Хабаровска, которые поинтересовались у главы региона, почему "разбита" вторая площадь в городе, расположенная на улице Блюхера: сорван асфальт, срублены старые деревья. Объект спустя много лет готовится к реконструкции. "Постараемся, чтобы в следующем году хотя бы часть теплого периода прошла уже на новой площади. Надо потерпеть, потому что все созидательные изменения - дороги, спортплощадки, парки, новое строительство - это всегда неудобно. Но это же потом все служит людям", - отметил врио губернатора.Еще Дегтярева во время прямых эфиров люди стали просто благодарить за уже сделанное в крае. В ответ глава региона поблагодарил людей и отметил, что для более эффективной работы правительства региона нужна, в том числе, корректная работа с федеральными чиновниками и министрами."Москва должна начинать работать в 8-9 утра только на Дальний Восток, я в этом убежден. Иначе мы будем стоять на месте, и Дальний Восток будет очень тяжело развить. Поэтому я и дал совет всем начальникам, кто в Москве, что начинайте с Дальнего Востока, а центральной Россией занимайтесь после обеда, западными регионами занимайтесь к вечеру. Наши люди ведь в 20, 21 и 22 часа уже хотят отдыхать. Я прекрасно понимаю чиновников, губернаторов дальневосточных. Ты в 8 утра должен быть на работе, чтобы решать вопросы местные наши. Но до 12 ночи ты должен сидеть с Москвой на совещании", - резюмировал Дегтярев во время прямой линии в Instagram в среду.Как показывает практика, в среднем прямая линия с врио губернатора региона длится два-три часа. В прямом эфире Дегтярев успевает ответить на около 30 вопросов, но обращений поступает всегда не меньше 1,5 тысячи. Все они идут в работу соответствующим министерствам и главам муниципалитетов.
https://ria.ru/20210908/mashiny-1749133219.html
https://ria.ru/20210907/khabarovsk-1748994058.html
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общество, хабаровский край, михаил дегтярев
11:14 09.09.2021
 
Дегтярев проведет четвертую прямую линию за год на посту врио губернатора

Дегтярев проведет четвертую прямую линию за год на посту врио губернатора

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 13 сентября проведет четвертую по счету прямую линию, сообщает правительство региона.
"Четвертая по счету "Прямая линия с Михаилом Дегтяревым" состоится 13 сентября. В связи с эпидемиологической обстановкой общение с жителями региона пройдет в дистанционном формате", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прямая трансляция будет организована на телеканалах: "Губерния", "Хабаровск" и "6ТВ", а также на официальном YouTube-канале правительства Хабаровского края. Мероприятие начнется в 19.00 (12.00 мск).
Глава региона регулярно общается с жителями края. Проблемы, волнующие людей, он узнает чаще в прямом эфире в соцсетях "Одноклассники", "ВКонтакте" и Instagram. В среду состоялся очередной такой эфир. Врио губернатора в течение двух часов отвечал на вопросы жителей. Традиционно, они касаются многих насущных проблем. Некоторые ответы люди получают сразу, во время прямого эфира. Те вопросы, которые требуют детальной проработки, Дегтярев тут же - в прямом эфире - адресует соответствующим министрам. Все, что не затронуто во время беседы онлайн, затем прорабатывается и решается - специалисты разбираются с каждым сообщением.
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В числе прочего, в среду глава региона анонсировал возврат малого аэропорта Хурба под Комсомольском-на-Амуре в краевую собственность. Переговоры с федеральным центром на этот счет уже ведутся. Сейчас гавань - в руках частников. Возвращение инфраструктуры малых аэропортов в собственность краевого предприятия способствует развитию малой авиации и снижению тарифов на внутрирегиональные перевозки.
Также Михаил Дегтярев сообщил, что решается вопрос с федеральными чиновниками по увеличению возрастного барьера до 45 лет для участников 2-процентной дальневосточной ипотеки. Сейчас взять эту льготную ипотеку можно только до семьям 35 лет.
Успокоил Дегтярев и жителей Хабаровска, которые поинтересовались у главы региона, почему "разбита" вторая площадь в городе, расположенная на улице Блюхера: сорван асфальт, срублены старые деревья. Объект спустя много лет готовится к реконструкции. "Постараемся, чтобы в следующем году хотя бы часть теплого периода прошла уже на новой площади. Надо потерпеть, потому что все созидательные изменения - дороги, спортплощадки, парки, новое строительство - это всегда неудобно. Но это же потом все служит людям", - отметил врио губернатора.
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Еще Дегтярева во время прямых эфиров люди стали просто благодарить за уже сделанное в крае. В ответ глава региона поблагодарил людей и отметил, что для более эффективной работы правительства региона нужна, в том числе, корректная работа с федеральными чиновниками и министрами.
"Москва должна начинать работать в 8-9 утра только на Дальний Восток, я в этом убежден. Иначе мы будем стоять на месте, и Дальний Восток будет очень тяжело развить. Поэтому я и дал совет всем начальникам, кто в Москве, что начинайте с Дальнего Востока, а центральной Россией занимайтесь после обеда, западными регионами занимайтесь к вечеру. Наши люди ведь в 20, 21 и 22 часа уже хотят отдыхать. Я прекрасно понимаю чиновников, губернаторов дальневосточных. Ты в 8 утра должен быть на работе, чтобы решать вопросы местные наши. Но до 12 ночи ты должен сидеть с Москвой на совещании", - резюмировал Дегтярев во время прямой линии в Instagram в среду.
Как показывает практика, в среднем прямая линия с врио губернатора региона длится два-три часа. В прямом эфире Дегтярев успевает ответить на около 30 вопросов, но обращений поступает всегда не меньше 1,5 тысячи. Все они идут в работу соответствующим министерствам и главам муниципалитетов.
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