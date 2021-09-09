https://ria.ru/20210909/cherepakhi-1749312408.html
Сухопутные черепахи Московского зоопарка переехали в зимние вольеры
Сухопутные черепахи Московского зоопарка переехали в зимние вольеры - РИА Новости, 09.09.2021
Сухопутные черепахи Московского зоопарка переехали в зимние вольеры
Сухопутных черепах Московского зоопарка перевезли в зимние вольеры, сообщает пресс-служба зоопарка. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:27
2021-09-09T11:27
2021-09-09T11:28
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сухопутных черепах Московского зоопарка перевезли в зимние вольеры, сообщает пресс-служба зоопарка."Когда ночью стабильно устанавливается выше плюс 13-15, они отправляются в лето – на зеленые лужайки подле Террариума. По наступлению обратной ситуации, черепахи несутся в зиму – в теплые вольеры павильона Птицы и бабочки. Да, именно так – черепахи несутся. На носилках. С помощью большого числа сотрудников", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что всего "мигрирующих" черепах пятеро: сейшельская, две галапагосские и две шпороносные. Чтобы поднять самых больших, нужно около пяти человек. Сначала черепах бережно грузят на носилки, затем едут по территории зоопарка на тележках, а затем снова поднимаются по лестнице на носилках."Процесс переезда деликатен и максимально быстр, чтобы нашим панцирным друзьям было комфортно. К тому же побыть некоторое время в перевернутом состоянии – не проблема для них. В природе это случается относительно регулярно", - подчеркнули в пресс-службе.Отмечается, что зимние "квартиры" черепах весьма уютны - там есть обширный бассейн, регулярный душ, полноценный рацион и доверенные киперы."А также птицы! Черепахи недаром переезжают именно в павильон Птиц и бабочек – там с ними территорию мирно делят никобарские голуби, павлиньи фазаны и дружелюбные перепелки", - добавили в пресс-службе.
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общество, животные, москва, московский зоопарк, россия
11:27 09.09.2021 (обновлено: 11:28 09.09.2021)
Сухопутные черепахи Московского зоопарка переехали в зимние вольеры
Сухопутных черепах Московского зоопарка перевезли в зимние вольеры
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Сухопутных черепах Московского зоопарка
перевезли в зимние вольеры, сообщает пресс-служба зоопарка.
"Когда ночью стабильно устанавливается выше плюс 13-15, они отправляются в лето – на зеленые лужайки подле Террариума. По наступлению обратной ситуации, черепахи несутся в зиму – в теплые вольеры павильона Птицы и бабочки. Да, именно так – черепахи несутся. На носилках. С помощью большого числа сотрудников", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что всего "мигрирующих" черепах пятеро: сейшельская, две галапагосские и две шпороносные. Чтобы поднять самых больших, нужно около пяти человек. Сначала черепах бережно грузят на носилки, затем едут по территории зоопарка на тележках, а затем снова поднимаются по лестнице на носилках.
"Процесс переезда деликатен и максимально быстр, чтобы нашим панцирным друзьям было комфортно. К тому же побыть некоторое время в перевернутом состоянии – не проблема для них. В природе это случается относительно регулярно", - подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что зимние "квартиры" черепах весьма уютны - там есть обширный бассейн, регулярный душ, полноценный рацион и доверенные киперы.
"А также птицы! Черепахи недаром переезжают именно в павильон Птиц и бабочек – там с ними территорию мирно делят никобарские голуби, павлиньи фазаны и дружелюбные перепелки", - добавили в пресс-службе.