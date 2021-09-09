https://ria.ru/20210909/bilayn-1749366449.html

Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе оператора

Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе оператора - РИА Новости, 09.09.2021

Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе оператора

В работе сотового оператора "Билайн" произошел сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего неполадки на популярных интернет-ресурсах. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:31

2021-09-09T15:31

2021-09-09T16:03

технологии

санкт-петербург

саратов

краснодар

москва

билайн

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В работе сотового оператора "Билайн" произошел сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего неполадки на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 15:09 мск было зафиксировано 320 обращений. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Саратова и других городов России.Пользователи жалуются на проблемы с доступом к сайту и мобильным интернетом.

https://ria.ru/20210909/vympelkoma-1749290757.html

санкт-петербург

саратов

краснодар

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россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, санкт-петербург, саратов, краснодар, москва, билайн, россия