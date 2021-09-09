https://ria.ru/20210909/bilayn-1749366449.html
Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе оператора
Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе оператора - РИА Новости, 09.09.2021
Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе оператора
В работе сотового оператора "Билайн" произошел сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего неполадки на популярных интернет-ресурсах. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:31
2021-09-09T15:31
2021-09-09T16:03
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В работе сотового оператора "Билайн" произошел сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего неполадки на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 15:09 мск было зафиксировано 320 обращений. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Саратова и других городов России.Пользователи жалуются на проблемы с доступом к сайту и мобильным интернетом.
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технологии, санкт-петербург, саратов, краснодар, москва, билайн, россия
15:31 09.09.2021 (обновлено: 16:03 09.09.2021)
Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе оператора
Downdetector: пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе оператора