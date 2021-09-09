В Белоруссии откроют восемь участков для голосования на выборах в Госдуму
В восьми городах Белоруссии откроют участки для голосования россиян на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Граждане России, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Белоруссии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму на восьми избирательных участках, расположенных в Минске и других городах, сообщила пресс-служба российского посольства в республике.
Как следует из сообщения на странице дипмиссии в Facebook, с 17 по 19 сентября голосование будет проходить в Минске - в здании посольства РФ, в Бресте – в здании генконсульства РФ, в Островце - в здании информационного центра БелАЭС. Девятнадцатого сентября российские граждане также смогут проголосовать в Гродно - в здании Городского центра культуры, в Витебске - в здании Центра культуры "Витебск", в Гомеле - в здании Российского центра науки и культуры, в Могилеве - в здании лицея Белорусско-Российского университета, в Бобруйске - в здании Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича. Время голосования – с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск).
"Правом на участие в выборах обладают все граждане Российской Федерации, достигшие на 19 сентября 2021 года возраста 18 лет. Для участия в голосовании избирателю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".