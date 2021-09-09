Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/belorussiya-1749285320.html
В Белоруссии откроют восемь участков для голосования на выборах в Госдуму
В Белоруссии откроют восемь участков для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 09.09.2021
В Белоруссии откроют восемь участков для голосования на выборах в Госдуму
Граждане России, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Белоруссии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму на восьми избирательных... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T08:33
2021-09-09T08:33
в мире
минск
гродно
витебск
госдума рф
яблоко
выборы в государственную думу
коммунисты россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745907790_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f42b90a3ccfbdb87ac200c3c6e06f465.jpg
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Граждане России, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Белоруссии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму на восьми избирательных участках, расположенных в Минске и других городах, сообщила пресс-служба российского посольства в республике.Как следует из сообщения на странице дипмиссии в Facebook, с 17 по 19 сентября голосование будет проходить в Минске - в здании посольства РФ, в Бресте – в здании генконсульства РФ, в Островце - в здании информационного центра БелАЭС. Девятнадцатого сентября российские граждане также смогут проголосовать в Гродно - в здании Городского центра культуры, в Витебске - в здании Центра культуры "Витебск", в Гомеле - в здании Российского центра науки и культуры, в Могилеве - в здании лицея Белорусско-Российского университета, в Бобруйске - в здании Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича. Время голосования – с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск)."Правом на участие в выборах обладают все граждане Российской Федерации, достигшие на 19 сентября 2021 года возраста 18 лет. Для участия в голосовании избирателю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации", - говорится в сообщении.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
https://ria.ru/20210903/vybory-1748448540.html
минск
гродно
витебск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745907790_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_abf1abc662ada5444f330402bdc290aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, минск, гродно, витебск, госдума рф, яблоко, выборы в государственную думу, коммунисты россии, россия
08:33 09.09.2021
 
В Белоруссии откроют восемь участков для голосования на выборах в Госдуму

В восьми городах Белоруссии откроют участки для голосования россиян на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Граждане России, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Белоруссии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму на восьми избирательных участках, расположенных в Минске и других городах, сообщила пресс-служба российского посольства в республике.
Как следует из сообщения на странице дипмиссии в Facebook, с 17 по 19 сентября голосование будет проходить в Минске - в здании посольства РФ, в Бресте – в здании генконсульства РФ, в Островце - в здании информационного центра БелАЭС. Девятнадцатого сентября российские граждане также смогут проголосовать в Гродно - в здании Городского центра культуры, в Витебске - в здании Центра культуры "Витебск", в Гомеле - в здании Российского центра науки и культуры, в Могилеве - в здании лицея Белорусско-Российского университета, в Бобруйске - в здании Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича. Время голосования – с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск).
"Правом на участие в выборах обладают все граждане Российской Федерации, достигшие на 19 сентября 2021 года возраста 18 лет. Для участия в голосовании избирателю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Баннеры с информацией о выборах депутатов Государственной Думы РФ 8-го созыва - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 01:45
Для проживающих за рубежом россиян началось досрочное голосование в Госдуму
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
В миреМинскГродноВитебскГосдума РФЯблокоВыборы в Государственную думуКоммунисты РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
13:23Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев
13:22 В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину
13:21Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
13:19В Черногории рассказали, зачем националисты устроили беспорядки против СПЦ
13:18Попова указала участникам форума социнноваций на отсутствие масок
13:17В Ногинске из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего
13:10В Москве задержали мужчину с игрушкой в виде автомата
Лента новостейМолния