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В Shell предупредили о риске банкротства тысяч АЗС в России
В Shell предупредили о риске банкротства тысяч АЗС в России - РИА Новости, 09.09.2021
В Shell предупредили о риске банкротства тысяч АЗС в России
С начала года оптовые цены на бензин выросли на 20-30%, а розничные — на 3-6%, что может привести к банкротству ряда АЗС, заявил директор по развитию и... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:20
2021-09-09T18:50
экономика
shell
россия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. С начала года оптовые цены на бензин выросли на 20-30%, а розничные — на 3-6%, что может привести к банкротству ряда АЗС, заявил директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов.Он объяснил, что в России две трети розничных продаж топлива приходится на независимые АЗС, которые его не производят и не продают оптом. Поэтому они покупают товар на бирже. Те же компании, которые перерабатывают сырье, продают его потом и за границу, имеют возможность компенсировать убытки от розничной торговли."Здесь начинаются проблемы — у нас нет интегрированной маржи, мы можем зарабатывать только на топливной рознице, которая сейчас нерентабельна", — пояснил Маслов.Он уточнил, что Shell уже несколько месяцев получает по полтора рубля убытка с каждого проданного литра бензина.Маслов добавил, что в сложившейся ситуации банки отказывают многим независимым сетям в кредитах.Еще одна проблема — ставки эквайринга, продолжил экономист. По его словам, в России сильно падает рентабельность розничной торговли топливом из-за роста доли безналичного расчета. Маслов объяснил, что за эквайринг банки берут около 1,5% от стоимости топлива на АЗС, что в среднем в полтора раза выше ставок в ресторанах быстрого питания. В результате российские заправки отдают около 20% валового дохода в качестве комиссии банкам.
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экономика, shell, россия
18:20 09.09.2021 (обновлено: 18:50 09.09.2021)
 
В Shell предупредили о риске банкротства тысяч АЗС в России

Топ-менеджер Shell Маслов предупредил о риске банкротства независимых АЗС в России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобильная заправочная станция "Шелл" в Республике Татарстан
Автомобильная заправочная станция Шелл в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. С начала года оптовые цены на бензин выросли на 20-30%, а розничные — на 3-6%, что может привести к банкротству ряда АЗС, заявил директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов.

"В такой ситуации бизнес себя чувствует очень некомфортно. Я думаю, что на длинном плече эта ситуация не имеет права быть, потому что начнется элементарная череда банкротств", — сказал Маслов.

Он объяснил, что в России две трети розничных продаж топлива приходится на независимые АЗС, которые его не производят и не продают оптом. Поэтому они покупают товар на бирже. Те же компании, которые перерабатывают сырье, продают его потом и за границу, имеют возможность компенсировать убытки от розничной торговли.
"Здесь начинаются проблемы — у нас нет интегрированной маржи, мы можем зарабатывать только на топливной рознице, которая сейчас нерентабельна", — пояснил Маслов.
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Он уточнил, что Shell уже несколько месяцев получает по полтора рубля убытка с каждого проданного литра бензина.
Маслов добавил, что в сложившейся ситуации банки отказывают многим независимым сетям в кредитах.
Еще одна проблема — ставки эквайринга, продолжил экономист. По его словам, в России сильно падает рентабельность розничной торговли топливом из-за роста доли безналичного расчета. Маслов объяснил, что за эквайринг банки берут около 1,5% от стоимости топлива на АЗС, что в среднем в полтора раза выше ставок в ресторанах быстрого питания. В результате российские заправки отдают около 20% валового дохода в качестве комиссии банкам.
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