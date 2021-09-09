https://ria.ru/20210909/bankrotstvo-1749404508.html

В Shell предупредили о риске банкротства тысяч АЗС в России

В Shell предупредили о риске банкротства тысяч АЗС в России - РИА Новости, 09.09.2021

В Shell предупредили о риске банкротства тысяч АЗС в России

С начала года оптовые цены на бензин выросли на 20-30%, а розничные — на 3-6%, что может привести к банкротству ряда АЗС, заявил директор по развитию и... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:20

2021-09-09T18:20

2021-09-09T18:50

экономика

shell

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. С начала года оптовые цены на бензин выросли на 20-30%, а розничные — на 3-6%, что может привести к банкротству ряда АЗС, заявил директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов.Он объяснил, что в России две трети розничных продаж топлива приходится на независимые АЗС, которые его не производят и не продают оптом. Поэтому они покупают товар на бирже. Те же компании, которые перерабатывают сырье, продают его потом и за границу, имеют возможность компенсировать убытки от розничной торговли."Здесь начинаются проблемы — у нас нет интегрированной маржи, мы можем зарабатывать только на топливной рознице, которая сейчас нерентабельна", — пояснил Маслов.Он уточнил, что Shell уже несколько месяцев получает по полтора рубля убытка с каждого проданного литра бензина.Маслов добавил, что в сложившейся ситуации банки отказывают многим независимым сетям в кредитах.Еще одна проблема — ставки эквайринга, продолжил экономист. По его словам, в России сильно падает рентабельность розничной торговли топливом из-за роста доли безналичного расчета. Маслов объяснил, что за эквайринг банки берут около 1,5% от стоимости топлива на АЗС, что в среднем в полтора раза выше ставок в ресторанах быстрого питания. В результате российские заправки отдают около 20% валового дохода в качестве комиссии банкам.

https://ria.ru/20210903/benzin-1748450086.html

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россия

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экономика, shell, россия