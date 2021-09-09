Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/afganistan-1749343057.html
СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО - РИА Новости, 09.09.2021
СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
НАТО задействовала силы быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) для помощи беженцам, прибывшим из Афганистана в Европу, сообщает агентство dpa. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:56
2021-09-09T13:56
в мире
сша
оон
талибан
косово
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748043970_0:1:3033:1707_1920x0_80_0_0_84504e36a2f0334cdc812f3f122e259b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. НАТО задействовала силы быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) для помощи беженцам, прибывшим из Афганистана в Европу, сообщает агентство dpa.По его данным, альянс задействовал около 300 солдат, они помогают в том числе при временном размещении афганских беженцев, покинувших страну после прихода к власти движения "Талибан"*. Помимо этого, в операции участвуют сотни сотрудников альянса, оказывающих поддержку из штабов организации.Как сообщает агентство, в первую очередь силы помогают афганцам, которые сотрудничали с альянсом, а также членам их семей, всего около 1,4 тысячи человек. По информации dpa, для них построено временное жилье в Косово и Польше.По данным агентства, в последний раз подразделения NRF были задействованы в 2005 году для помощи пострадавшим от урагана "Катрина" в США и землетрясения в Пакистане.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210909/samolet-1749333679.html
https://ria.ru/20210908/trebovaniya-1749200977.html
сша
косово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748043970_242:0:2870:1971_1920x0_80_0_0_b65f0a13f32eabe143bb68305024abf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, оон, талибан, косово, нато, россия
13:56 09.09.2021
 
СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО

Dpa: НАТО задействовала силы быстрого реагирования для помощи беженцам из Афганистана

© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. НАТО задействовала силы быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) для помощи беженцам, прибывшим из Афганистана в Европу, сообщает агентство dpa.
По его данным, альянс задействовал около 300 солдат, они помогают в том числе при временном размещении афганских беженцев, покинувших страну после прихода к власти движения "Талибан"*. Помимо этого, в операции участвуют сотни сотрудников альянса, оказывающих поддержку из штабов организации.
Терминал аэропорта в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
13:04Захват власти в Афганистане талибами
В аэропорт Кабула прибыл военный самолет для эвакуации иностранцев
Как сообщает агентство, в первую очередь силы помогают афганцам, которые сотрудничали с альянсом, а также членам их семей, всего около 1,4 тысячи человек. По информации dpa, для них построено временное жилье в Косово и Польше.
По данным агентства, в последний раз подразделения NRF были задействованы в 2005 году для помощи пострадавшим от урагана "Катрина" в США и землетрясения в Пакистане.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 15:28Захват власти в Афганистане талибами
МИД Франции обвинил талибов в неисполнении международных требований
 
В миреСШАООНТалибанКосовоНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:00В Депздраве оценили вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
13:23Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев
13:22 В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину
13:21Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
13:19В Черногории рассказали, зачем националисты устроили беспорядки против СПЦ
13:18Попова указала участникам форума социнноваций на отсутствие масок
13:17В Ногинске из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего
Лента новостейМолния