https://ria.ru/20210909/afganistan-1749343057.html

СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО

СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО - РИА Новости, 09.09.2021

СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО

НАТО задействовала силы быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) для помощи беженцам, прибывшим из Афганистана в Европу, сообщает агентство dpa. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T13:56

2021-09-09T13:56

2021-09-09T13:56

в мире

сша

оон

талибан

косово

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748043970_0:1:3033:1707_1920x0_80_0_0_84504e36a2f0334cdc812f3f122e259b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. НАТО задействовала силы быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) для помощи беженцам, прибывшим из Афганистана в Европу, сообщает агентство dpa.По его данным, альянс задействовал около 300 солдат, они помогают в том числе при временном размещении афганских беженцев, покинувших страну после прихода к власти движения "Талибан"*. Помимо этого, в операции участвуют сотни сотрудников альянса, оказывающих поддержку из штабов организации.Как сообщает агентство, в первую очередь силы помогают афганцам, которые сотрудничали с альянсом, а также членам их семей, всего около 1,4 тысячи человек. По информации dpa, для них построено временное жилье в Косово и Польше.По данным агентства, в последний раз подразделения NRF были задействованы в 2005 году для помощи пострадавшим от урагана "Катрина" в США и землетрясения в Пакистане.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210909/samolet-1749333679.html

https://ria.ru/20210908/trebovaniya-1749200977.html

сша

косово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, талибан, косово, нато, россия