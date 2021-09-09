https://ria.ru/20210909/aeroport-1749317631.html

Аэропорт Кабула подготовят к приему и отправке рейсов в течение трех дней

Аэропорт Кабула подготовят к приему и отправке рейсов в течение трех дней - РИА Новости, 09.09.2021

Аэропорт Кабула подготовят к приему и отправке рейсов в течение трех дней

Международный аэропорт имени Хамида Карзая в столице Афганистана Кабуле будет полностью готов к приему и отправке международных рейсов в течение ближайших трех... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:49

2021-09-09T11:49

2021-09-09T12:02

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Международный аэропорт имени Хамида Карзая в столице Афганистана Кабуле будет полностью готов к приему и отправке международных рейсов в течение ближайших трех дней, передает агентство Khaama Press.По данным агентства, оценку о готовности аэропорта изложили представители движения "Талибан"*, а также технические специалисты из Катара и Турции. Сейчас в аэропорту работают инженеры из этих трех стран.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан