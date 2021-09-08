https://ria.ru/20210908/zinichev-1749223176.html
Зиничев был большим профессионалом и истинным патриотом, заявили в ФСО
Зиничев был большим профессионалом и истинным патриотом, заявили в ФСО - РИА Новости, 08.09.2021
Зиничев был большим профессионалом и истинным патриотом, заявили в ФСО
Главу МЧС России Евгения Зиничева, погибшего в среду, в ФСО России, где он служил многие годы, назвали большим профессионалом и истинным патриотом, обладавшим... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:08
2021-09-08T17:08
2021-09-08T17:08
общество
норильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Главу МЧС России Евгения Зиничева, погибшего в среду, в ФСО России, где он служил многие годы, назвали большим профессионалом и истинным патриотом, обладавшим большим авторитетом и уважением.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности."Руководство и сотрудники ФСО России выражают глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Зиничева Евгения Николаевича. Ушел из жизни большой профессионал, истинный патриот Отечества, отдававший свою энергию и силы интересам государства", - сообщили РИА Новости в Центре по связям с прессой и общественностью.Коллеги и друзья, как отметили в ФСО, знали его как талантливого руководителя, отзывчивого и порядочного человека. "Благодаря своей самоотверженности, силе духа, ответственности и преданности делу Евгений Николаевич обладал большим авторитетом и уважением", - добавили в службе.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749221087.html
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общество, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
Зиничев был большим профессионалом и истинным патриотом, заявили в ФСО
ФСО: Зиничев был профессионалом и истинным патриотом, обладавшим большим авторитетом