https://ria.ru/20210908/zinichev-1749223176.html

Зиничев был большим профессионалом и истинным патриотом, заявили в ФСО

Зиничев был большим профессионалом и истинным патриотом, заявили в ФСО - РИА Новости, 08.09.2021

Зиничев был большим профессионалом и истинным патриотом, заявили в ФСО

Главу МЧС России Евгения Зиничева, погибшего в среду, в ФСО России, где он служил многие годы, назвали большим профессионалом и истинным патриотом, обладавшим... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:08

2021-09-08T17:08

2021-09-08T17:08

общество

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Главу МЧС России Евгения Зиничева, погибшего в среду, в ФСО России, где он служил многие годы, назвали большим профессионалом и истинным патриотом, обладавшим большим авторитетом и уважением.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности."Руководство и сотрудники ФСО России выражают глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Зиничева Евгения Николаевича. Ушел из жизни большой профессионал, истинный патриот Отечества, отдававший свою энергию и силы интересам государства", - сообщили РИА Новости в Центре по связям с прессой и общественностью.Коллеги и друзья, как отметили в ФСО, знали его как талантливого руководителя, отзывчивого и порядочного человека. "Благодаря своей самоотверженности, силе духа, ответственности и преданности делу Евгений Николаевич обладал большим авторитетом и уважением", - добавили в службе.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749221087.html

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749218337.html

норильск

россия

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общество, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев