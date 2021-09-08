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https://ria.ru/20210908/zinichev-1749221087.html
Патрушев назвал Зиничева достойным руководителем и патриотом своей Родины
Патрушев назвал Зиничева достойным руководителем и патриотом своей Родины - РИА Новости, 08.09.2021
Патрушев назвал Зиничева достойным руководителем и патриотом своей Родины
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев выразил соболезнования коллективу МЧС, родным и близким погибшего главы спасательного ведомства Евгения... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:58
2021-09-08T16:58
общество
николай патрушев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев выразил соболезнования коллективу МЧС, родным и близким погибшего главы спасательного ведомства Евгения Зиничева, подчеркнул, что ушел из жизни патриот своей Родины, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.Патрушев в телеграмме, направленной в адрес МЧС, отметил, что глава ведомства "погиб героически, спасая жизнь другого человека"."Ушел из жизни достойный руководитель, патриот своей Родины. Евгения Николаевича отличали высокий профессионализм, обширные знания, активная жизненная позиция, компетентность и подлинное уважение тех, кто с ним работал. Он всегда был верен долгу. Светлый образ Евгения Николаевича навсегда останется в нашей памяти", - говорится в телеграмме.Кроме того, Патрушев выразил соболезнования родным и близким кинорежиссера Александра Мельника.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности.Мельник погиб в среду в Норильске, куда он прибыл, чтобы выбрать локацию для съемок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути, сообщила пресс-служба МЧС. Мельник являлся известным кинорежиссером и сценаристом. После службы в армии он ушел работать в СМИ. Работал корреспондентом в Молдавии, с 2006 года начал снимать фильмы. Его работы – известные фильмы "Новая Земля" и "Территория".
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749200339.html
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общество, николай патрушев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
16:58 08.09.2021
 
Патрушев назвал Зиничева достойным руководителем и патриотом своей Родины

Секретарь Совбеза Патрушев: ушел из жизни достойный руководитель, патриот своей Родины

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВизит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию
Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев выразил соболезнования коллективу МЧС, родным и близким погибшего главы спасательного ведомства Евгения Зиничева, подчеркнул, что ушел из жизни патриот своей Родины, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.
Патрушев в телеграмме, направленной в адрес МЧС, отметил, что глава ведомства "погиб героически, спасая жизнь другого человека".
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"Ушел из жизни достойный руководитель, патриот своей Родины. Евгения Николаевича отличали высокий профессионализм, обширные знания, активная жизненная позиция, компетентность и подлинное уважение тех, кто с ним работал. Он всегда был верен долгу. Светлый образ Евгения Николаевича навсегда останется в нашей памяти", - говорится в телеграмме.
Кроме того, Патрушев выразил соболезнования родным и близким кинорежиссера Александра Мельника.
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Опубликованы последние кадры с главой МЧС Зиничевым, погибшим в Норильске
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности.
Мельник погиб в среду в Норильске, куда он прибыл, чтобы выбрать локацию для съемок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути, сообщила пресс-служба МЧС. Мельник являлся известным кинорежиссером и сценаристом. После службы в армии он ушел работать в СМИ. Работал корреспондентом в Молдавии, с 2006 года начал снимать фильмы. Его работы – известные фильмы "Новая Земля" и "Территория".
Министр МЧС РФ Евгений Зиничев в кризисном центре Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий перед совещанием по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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ОбществоНиколай ПатрушевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ЗиничевРоссияПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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