https://ria.ru/20210908/zinichev-1749221087.html

Патрушев назвал Зиничева достойным руководителем и патриотом своей Родины

Патрушев назвал Зиничева достойным руководителем и патриотом своей Родины - РИА Новости, 08.09.2021

Патрушев назвал Зиничева достойным руководителем и патриотом своей Родины

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев выразил соболезнования коллективу МЧС, родным и близким погибшего главы спасательного ведомства Евгения... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:58

2021-09-08T16:58

2021-09-08T16:58

общество

николай патрушев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_0:67:2395:1414_1920x0_80_0_0_0d958046b1bd9e342895078fe04fc67a.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев выразил соболезнования коллективу МЧС, родным и близким погибшего главы спасательного ведомства Евгения Зиничева, подчеркнул, что ушел из жизни патриот своей Родины, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.Патрушев в телеграмме, направленной в адрес МЧС, отметил, что глава ведомства "погиб героически, спасая жизнь другого человека"."Ушел из жизни достойный руководитель, патриот своей Родины. Евгения Николаевича отличали высокий профессионализм, обширные знания, активная жизненная позиция, компетентность и подлинное уважение тех, кто с ним работал. Он всегда был верен долгу. Светлый образ Евгения Николаевича навсегда останется в нашей памяти", - говорится в телеграмме.Кроме того, Патрушев выразил соболезнования родным и близким кинорежиссера Александра Мельника.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности.Мельник погиб в среду в Норильске, куда он прибыл, чтобы выбрать локацию для съемок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути, сообщила пресс-служба МЧС. Мельник являлся известным кинорежиссером и сценаристом. После службы в армии он ушел работать в СМИ. Работал корреспондентом в Молдавии, с 2006 года начал снимать фильмы. Его работы – известные фильмы "Новая Земля" и "Территория".

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749200339.html

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749178043.html

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749187014.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, николай патрушев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев