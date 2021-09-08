Патрушев назвал Зиничева достойным руководителем и патриотом своей Родины
Секретарь Совбеза Патрушев: ушел из жизни достойный руководитель, патриот своей Родины
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВизит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев выразил соболезнования коллективу МЧС, родным и близким погибшего главы спасательного ведомства Евгения Зиничева, подчеркнул, что ушел из жизни патриот своей Родины, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.
Патрушев в телеграмме, направленной в адрес МЧС, отметил, что глава ведомства "погиб героически, спасая жизнь другого человека".
"Ушел из жизни достойный руководитель, патриот своей Родины. Евгения Николаевича отличали высокий профессионализм, обширные знания, активная жизненная позиция, компетентность и подлинное уважение тех, кто с ним работал. Он всегда был верен долгу. Светлый образ Евгения Николаевича навсегда останется в нашей памяти", - говорится в телеграмме.
Кроме того, Патрушев выразил соболезнования родным и близким кинорежиссера Александра Мельника.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности.
Мельник погиб в среду в Норильске, куда он прибыл, чтобы выбрать локацию для съемок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути, сообщила пресс-служба МЧС. Мельник являлся известным кинорежиссером и сценаристом. После службы в армии он ушел работать в СМИ. Работал корреспондентом в Молдавии, с 2006 года начал снимать фильмы. Его работы – известные фильмы "Новая Земля" и "Территория".
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