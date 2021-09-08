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Судьба Зиничева стала примером служения людям, заявил Чайка
Судьба Зиничева стала примером служения людям, заявил Чайка - РИА Новости, 08.09.2021
Судьба Зиничева стала примером служения людям, заявил Чайка
Судьба погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева стала ярким примером самоотверженного служения людям, он всегда руководствовался желанием помочь всем, кому это... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:25
2021-09-08T15:26
общество
норильск
юрий чайка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северо-кавказский федеральный округ
россия
погиб глава мчс зиничев
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ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Судьба погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева стала ярким примером самоотверженного служения людям, он всегда руководствовался желанием помочь всем, кому это необходимо, заявил полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Судьба Евгения Николаевича, настоящего офицера и талантливого руководителя, стала ярким примером самоотверженного служения людям. Он всегда руководствовался желанием помочь всем, кому это необходимо. Потерю близкого человека невозможно восполнить ничем. Пусть сочувствие и искренние слова поддержки облегчат горечь утраты. Скорблю вместе с вами. Вечная память", - приводит полпредство в Instagram слова телеграммы Чайки, направленной в адрес родных и близких Зиничева.
https://radiosputnik.ria.ru/20210908/zinchev-1749198866.html
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норильск
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общество, норильск, юрий чайка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-кавказский федеральный округ, россия, погиб глава мчс зиничев
15:25 08.09.2021 (обновлено: 15:26 08.09.2021)
 
Судьба Зиничева стала примером служения людям, заявил Чайка

Полпред Юрий Чайка: судьба Зиничева стала примером самоотверженного служения людям

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкМинистр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время оценки обстановки на месте схода грунта на русло реки Бурея в Хабаровском крае.
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время оценки обстановки на месте схода грунта на русло реки Бурея в Хабаровском крае. - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Судьба погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева стала ярким примером самоотверженного служения людям, он всегда руководствовался желанием помочь всем, кому это необходимо, заявил полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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"С ним было спокойно". Спасатели вспоминают Зиничева
"Судьба Евгения Николаевича, настоящего офицера и талантливого руководителя, стала ярким примером самоотверженного служения людям. Он всегда руководствовался желанием помочь всем, кому это необходимо. Потерю близкого человека невозможно восполнить ничем. Пусть сочувствие и искренние слова поддержки облегчат горечь утраты. Скорблю вместе с вами. Вечная память", - приводит полпредство в Instagram слова телеграммы Чайки, направленной в адрес родных и близких Зиничева.
Министр МЧС РФ Евгений Зиничев в кризисном центре Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий перед совещанием по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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ОбществоНорильскЮрий ЧайкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Северо-Кавказский Федеральный округРоссияПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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