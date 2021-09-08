https://ria.ru/20210908/zinichev-1749200339.html

Судьба Зиничева стала примером служения людям, заявил Чайка

Судьба Зиничева стала примером служения людям, заявил Чайка - РИА Новости, 08.09.2021

Судьба Зиничева стала примером служения людям, заявил Чайка

Судьба погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева стала ярким примером самоотверженного служения людям, он всегда руководствовался желанием помочь всем, кому это... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:25

2021-09-08T15:25

2021-09-08T15:26

общество

норильск

юрий чайка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

северо-кавказский федеральный округ

россия

погиб глава мчс зиничев

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ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Судьба погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева стала ярким примером самоотверженного служения людям, он всегда руководствовался желанием помочь всем, кому это необходимо, заявил полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Судьба Евгения Николаевича, настоящего офицера и талантливого руководителя, стала ярким примером самоотверженного служения людям. Он всегда руководствовался желанием помочь всем, кому это необходимо. Потерю близкого человека невозможно восполнить ничем. Пусть сочувствие и искренние слова поддержки облегчат горечь утраты. Скорблю вместе с вами. Вечная память", - приводит полпредство в Instagram слова телеграммы Чайки, направленной в адрес родных и близких Зиничева.

https://radiosputnik.ria.ru/20210908/zinchev-1749198866.html

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749195399.html

норильск

северо-кавказский федеральный округ

россия

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общество, норильск, юрий чайка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-кавказский федеральный округ, россия, погиб глава мчс зиничев