https://ria.ru/20210908/zinichev-1749193095.html
Зиничев был дальновидным руководителем, заявил министр по ЧС Казахстана
Зиничев был дальновидным руководителем, заявил министр по ЧС Казахстана - РИА Новости, 08.09.2021
Зиничев был дальновидным руководителем, заявил министр по ЧС Казахстана
Министр по ЧС Казахстана Юрий Ильин заявил, что погибший глава МЧС РФ Евгений Зиничев запомнится как дальновидный руководитель и авторитетный политик. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:56
2021-09-08T14:56
2021-09-08T14:56
общество
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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НУР-СУЛТАН, 8 сен - РИА Новости. Министр по ЧС Казахстана Юрий Ильин заявил, что погибший глава МЧС РФ Евгений Зиничев запомнится как дальновидный руководитель и авторитетный политик.МЧС РФ ранее сообщило, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."От имени министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с гибелью министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерала армии Евгения Николаевича Зиничева. Мы с глубокой скорбью восприняли известие о его героической гибели при исполнении служебного долга", - отметил Ильин, его слова приводит пресс-служба казахстанского МЧС.По его словам, Зиничев "навсегда останется в нашей памяти дальновидным руководителем, авторитетным политиком и выдающейся личностью, внесшей особый вклад в установление и развитие двусторонних отношений между нашими ведомствами"."Передаю слова искреннего сочувствия и соболезнования семье и родственникам Евгения Николаевича, а также всем сотрудникам министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - отметил Ильин.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749191432.html
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общество, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
Зиничев был дальновидным руководителем, заявил министр по ЧС Казахстана
Министр по ЧС Казахстана Ильин: погибший глава МЧС Зиничев был дальновидным руководителем