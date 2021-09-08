https://ria.ru/20210908/zinichev-1749191432.html

Глава Минобрнауки выразил соболезнования из-за гибели Зиничева

Глава Минобрнауки выразил соболезнования из-за гибели Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021

Глава Минобрнауки выразил соболезнования из-за гибели Зиничева

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, отметив, что его поступок, решение... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:48

2021-09-08T14:48

2021-09-08T14:48

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

валерий фальков

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, отметив, что его поступок, решение спасти человека является примером искреннего служения и верности своему делу.МЧС ранее сообщило, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Выражаю соболезнования родным и близким Евгения Николаевича. Он ушел из жизни, спасая человека, до последнего оставаясь спасателем. Его поступок - пример искреннего служения и верности своему делу", - приводит слова Фальков пресс-служба Минобрнауки.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749164598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, погиб глава мчс зиничев