https://ria.ru/20210908/yasnoponyatnotr-1759105697.html

ЯсноПонятно. Трейлер

ЯсноПонятно. Трейлер - РИА Новости, 20.01.2023

ЯсноПонятно. Трейлер

Кто покупает JPG-картинки за миллион долларов и почему на это есть спрос? Сколько людей в мире увлекается видеоиграми? Почему птиц нельзя кормить белым хлебом и как правильно делать им скворечники? Какую одежду считают винтажной и где ее искать? И почему в 21 веке люди коллекционируют и слушают винил?

2021-09-08T12:00

2021-09-08T12:00

2023-01-20T14:46

яснопонятно

общество

подкаст

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ЯсноПонятно. Трейлер Кто покупает JPG-картинки за миллион долларов и почему на это есть спрос? Сколько людей в мире увлекается видеоиграми? Почему птиц нельзя кормить белым хлебом и как правильно делать им скворечники? Какую одежду считают винтажной и где ее искать? И почему в 21 веке люди коллекционируют и слушают винил? audio/mpeg

ЯсноПонятно. Трейлер Кто покупает JPG-картинки за миллион долларов и почему на это есть спрос? Сколько людей в мире увлекается видеоиграми? Почему птиц нельзя кормить белым хлебом и как правильно делать им скворечники? Какую одежду считают винтажной и где ее искать? И почему в 21 веке люди коллекционируют и слушают винил? audio/mpeg

"ЯсноПонятно" — это подкаст о жизни современных людей. О необычных профессиях и психологии, искусстве и технологиях, хобби и развлечениях. В эпизодах ведущие обсуждают с гостями любые темы: например, профессиональное выгорание, жизнь в Европе, средневековую музыку и работу фотографа еды.Подкаст "ЯсноПонятно" выходит каждый четверг в 12:00.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, подкаст, аудио