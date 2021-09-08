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ЯсноПонятно. Трейлер - РИА Новости, 20.01.2023
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ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20210908/yasnoponyatnotr-1759105697.html
ЯсноПонятно. Трейлер
ЯсноПонятно. Трейлер - РИА Новости, 20.01.2023
ЯсноПонятно. Трейлер
Кто покупает JPG-картинки за миллион долларов и почему на это есть спрос? Сколько людей в мире увлекается видеоиграми? Почему птиц нельзя кормить белым хлебом и как правильно делать им скворечники? Какую одежду считают винтажной и где ее искать? И почему в 21 веке люди коллекционируют и слушают винил?
2021-09-08T12:00
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яснопонятно
общество
подкаст
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ЯсноПонятно. Трейлер
Кто покупает JPG-картинки за миллион долларов и почему на это есть спрос? Сколько людей в мире увлекается видеоиграми? Почему птиц нельзя кормить белым хлебом и как правильно делать им скворечники? Какую одежду считают винтажной и где ее искать? И почему в 21 веке люди коллекционируют и слушают винил?
audio/mpeg
ЯсноПонятно. Трейлер
Кто покупает JPG-картинки за миллион долларов и почему на это есть спрос? Сколько людей в мире увлекается видеоиграми? Почему птиц нельзя кормить белым хлебом и как правильно делать им скворечники? Какую одежду считают винтажной и где ее искать? И почему в 21 веке люди коллекционируют и слушают винил?
audio/mpeg
"ЯсноПонятно" — это подкаст о жизни современных людей. О необычных профессиях и психологии, искусстве и технологиях, хобби и развлечениях. В эпизодах ведущие обсуждают с гостями любые темы: например, профессиональное выгорание, жизнь в Европе, средневековую музыку и работу фотографа еды.Подкаст "ЯсноПонятно" выходит каждый четверг в 12:00.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
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общество, подкаст, аудио
ЯсноПонятно, Общество, Подкаст
12:00 08.09.2021 (обновлено: 14:46 20.01.2023)
 

ЯсноПонятно. Трейлер

ЯсноПонятно
ЯсноПонятно. Трейлер
8 сентября 2021, 12:00
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Кто покупает JPG-картинки за миллион долларов и почему на это есть спрос? Сколько людей в мире увлекается видеоиграми? Почему птиц нельзя кормить белым хлебом и как правильно делать им скворечники? Какую одежду считают винтажной и где ее искать? И почему в 21 веке люди коллекционируют и слушают винил?
"ЯсноПонятно" — это подкаст о жизни современных людей. О необычных профессиях и психологии, искусстве и технологиях, хобби и развлечениях. В эпизодах ведущие обсуждают с гостями любые темы: например, профессиональное выгорание, жизнь в Европе, средневековую музыку и работу фотографа еды.
Подкаст "ЯсноПонятно" выходит каждый четверг в 12:00.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Монтаж Андрея Темнова
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