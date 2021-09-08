https://ria.ru/20210908/yarmarki-1749204460.html

На Ставрополье увеличили количество ярмарочных площадок

На Ставрополье увеличили количество ярмарочных площадок - РИА Новости, 08.09.2021

На Ставрополье увеличили количество ярмарочных площадок

Власти Ставрополья почти в два раза увеличили количество ярмарочных площадок, сообщает краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:46

2021-09-08T15:46

2021-09-08T15:46

ставропольский край

невинномысск

ярмарки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745518553_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_27d6aca63ebcd37b79c60d70f1d6e234.jpg

СТАВРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Власти Ставрополья почти в два раза увеличили количество ярмарочных площадок, сообщает краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.Как пояснили в ведомстве, в регионе продолжается сбор урожая корнеплодов, фруктов и овощей. Реализовать их предлагается на ярмарках. Чтобы фермерам и ведущим личные подсобные хозяйства гражданам обеспечить максимальный доступ к торговым местам на ярмарках, их количество увеличено."Так, если в прошлом году ярмарочных площадок было 220, в начале этого года 228, то в сентябре уже 341. Прирост по сравнению с прошлым годом составил более 50%. Количество мест на ярмарках увеличено на 18% и сегодня составляет более 14,2 тысячи – в начале года 12 тысяч мест",- говорится в сообщении комитета.Ярмарки по краю проходят ежедневно. С начала 2021 года их состоялось уже около 10 тысяч.Еженедельно в ярмарочной торговле принимает в среднем более 2 тысяч предпринимателей и граждан, занимающихся животноводством, садоводством и огородничеством. Реализуется порядка 400- 450 тонн продукции широкого ассортимента.В пятерку лидеров по количеству проведенных ярмарок вошли Георгиевский, Новоалександровский, Кочубеевский, Кировский, Предгорный округа. Из городов лидирует Невинномысск.Он пояснил, что муниципалитеты ведут работу по их наполняемости, переводя торговцев из стихийной торговли в цивилизованную

https://ria.ru/20210827/zatraty-1747541488.html

невинномысск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

невинномысск, ярмарки