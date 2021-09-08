https://ria.ru/20210908/yarmarki-1749204460.html
На Ставрополье увеличили количество ярмарочных площадок
На Ставрополье увеличили количество ярмарочных площадок - РИА Новости, 08.09.2021
На Ставрополье увеличили количество ярмарочных площадок
Власти Ставрополья почти в два раза увеличили количество ярмарочных площадок, сообщает краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:46
2021-09-08T15:46
2021-09-08T15:46
ставропольский край
невинномысск
ярмарки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745518553_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_27d6aca63ebcd37b79c60d70f1d6e234.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Власти Ставрополья почти в два раза увеличили количество ярмарочных площадок, сообщает краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.Как пояснили в ведомстве, в регионе продолжается сбор урожая корнеплодов, фруктов и овощей. Реализовать их предлагается на ярмарках. Чтобы фермерам и ведущим личные подсобные хозяйства гражданам обеспечить максимальный доступ к торговым местам на ярмарках, их количество увеличено."Так, если в прошлом году ярмарочных площадок было 220, в начале этого года 228, то в сентябре уже 341. Прирост по сравнению с прошлым годом составил более 50%. Количество мест на ярмарках увеличено на 18% и сегодня составляет более 14,2 тысячи – в начале года 12 тысяч мест",- говорится в сообщении комитета.Ярмарки по краю проходят ежедневно. С начала 2021 года их состоялось уже около 10 тысяч.Еженедельно в ярмарочной торговле принимает в среднем более 2 тысяч предпринимателей и граждан, занимающихся животноводством, садоводством и огородничеством. Реализуется порядка 400- 450 тонн продукции широкого ассортимента.В пятерку лидеров по количеству проведенных ярмарок вошли Георгиевский, Новоалександровский, Кочубеевский, Кировский, Предгорный округа. Из городов лидирует Невинномысск.Он пояснил, что муниципалитеты ведут работу по их наполняемости, переводя торговцев из стихийной торговли в цивилизованную
https://ria.ru/20210827/zatraty-1747541488.html
невинномысск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745518553_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_5fc84882a81727e9f7da7f4bc9ccb1b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
невинномысск, ярмарки
СТАВРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Власти Ставрополья почти в два раза увеличили количество ярмарочных площадок, сообщает краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
Как пояснили в ведомстве, в регионе продолжается сбор урожая корнеплодов, фруктов и овощей. Реализовать их предлагается на ярмарках. Чтобы фермерам и ведущим личные подсобные хозяйства гражданам обеспечить максимальный доступ к торговым местам на ярмарках, их количество увеличено.
"Так, если в прошлом году ярмарочных площадок было 220, в начале этого года 228, то в сентябре уже 341. Прирост по сравнению с прошлым годом составил более 50%. Количество мест на ярмарках увеличено на 18% и сегодня составляет более 14,2 тысячи – в начале года 12 тысяч мест",- говорится в сообщении комитета.
Ярмарки по краю проходят ежедневно. С начала 2021 года их состоялось уже около 10 тысяч.
Еженедельно в ярмарочной торговле принимает в среднем более 2 тысяч предпринимателей и граждан, занимающихся животноводством, садоводством и огородничеством. Реализуется порядка 400- 450 тонн продукции широкого ассортимента.
В пятерку лидеров по количеству проведенных ярмарок вошли Георгиевский, Новоалександровский, Кочубеевский, Кировский, Предгорный округа. Из городов лидирует Невинномысск
.
"Перед комитетом стоит задача обеспечить сбыт произведенной продукции и одновременно дать возможность землякам приобретать ее по доступным, справедливым ценам. По поручению губернатора мы провели работу с муниципалитетами по увеличению количества ярмарочных площадок и ярмарочных мероприятий, организации на рынках льготных и бесплатных мест, предназначенных для продажи сельхозпродукции",- сказал председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.
Он пояснил, что муниципалитеты ведут работу по их наполняемости, переводя торговцев из стихийной торговли в цивилизованную