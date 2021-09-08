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Главе СК доложат о расследовании дела о взрыве газа в Ногинске

Главе СК доложат о расследовании дела о взрыве газа в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021

Главе СК доложат о расследовании дела о взрыве газа в Ногинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о деле по факту взрыва газа в подмосковном Ногинске, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T19:42

2021-09-08T19:42

2021-09-08T19:42

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о деле по факту взрыва газа в подмосковном Ногинске, сообщается на сайте ведомства.Взрыв газовоздушной смеси произошел в девятиэтажке в Ногинске 8 сентября. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек. По последним данным СК, в результате взрыва два человека погибли, 17 пострадали, из них шесть (в том числе двое детей) госпитализированы. Позднее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что двое взрослых и ребенок могут находиться под завалами. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц."Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. доложить о проведенных первоначальных следственных действиях по уголовному делу по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности в городе Ногинске... Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.

ногинск

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв газа в жилом доме в ногинске