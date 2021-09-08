https://ria.ru/20210908/vaktsinatsiya-1749189486.html
В Росздравнадзоре рассказали о сообщениях о реакции на вакцину от COVID-19
В Росздравнадзоре рассказали о сообщениях о реакции на вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2021
В Росздравнадзоре рассказали о сообщениях о реакции на вакцину от COVID-19
На территории РФ зарегистрировано порядка 7 тысяч сообщений о нежелательных реакциях на вакцину от COVID-19, это 0,018% от общего числа вакцинированных,... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:35
2021-09-08T14:35
2021-09-08T14:46
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. На территории РФ зарегистрировано порядка 7 тысяч сообщений о нежелательных реакциях на вакцину от COVID-19, это 0,018% от общего числа вакцинированных, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."На сегодняшний день нужно сказать, что на территории РФ в базу... поступило порядка 7 тысяч... заявлений о 7 тысячах случаев нежелательных реакций. Это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных, то есть от общего количества это минимальная доля", - сказала она на пресс-конференции.
https://ria.ru/20210903/vaktsinatsiya-1748599149.html
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:35 08.09.2021 (обновлено: 14:46 08.09.2021)
В Росздравнадзоре рассказали о сообщениях о реакции на вакцину от COVID-19
Глава Росздравнадзора рассказал о сообщениях о реакциях на вакцину против коронавируса