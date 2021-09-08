https://ria.ru/20210908/vaktsinatsiya-1749189486.html

В Росздравнадзоре рассказали о сообщениях о реакции на вакцину от COVID-19

В Росздравнадзоре рассказали о сообщениях о реакции на вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2021

В Росздравнадзоре рассказали о сообщениях о реакции на вакцину от COVID-19

На территории РФ зарегистрировано порядка 7 тысяч сообщений о нежелательных реакциях на вакцину от COVID-19, это 0,018% от общего числа вакцинированных,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:35

2021-09-08T14:35

2021-09-08T14:46

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. На территории РФ зарегистрировано порядка 7 тысяч сообщений о нежелательных реакциях на вакцину от COVID-19, это 0,018% от общего числа вакцинированных, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."На сегодняшний день нужно сказать, что на территории РФ в базу... поступило порядка 7 тысяч... заявлений о 7 тысячах случаев нежелательных реакций. Это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных, то есть от общего количества это минимальная доля", - сказала она на пресс-конференции.

https://ria.ru/20210903/vaktsinatsiya-1748599149.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19