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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210908/vaktsinatsiya-1749189486.html
В Росздравнадзоре рассказали о сообщениях о реакции на вакцину от COVID-19
В Росздравнадзоре рассказали о сообщениях о реакции на вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2021
В Росздравнадзоре рассказали о сообщениях о реакции на вакцину от COVID-19
На территории РФ зарегистрировано порядка 7 тысяч сообщений о нежелательных реакциях на вакцину от COVID-19, это 0,018% от общего числа вакцинированных,... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:35
2021-09-08T14:46
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. На территории РФ зарегистрировано порядка 7 тысяч сообщений о нежелательных реакциях на вакцину от COVID-19, это 0,018% от общего числа вакцинированных, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."На сегодняшний день нужно сказать, что на территории РФ в базу... поступило порядка 7 тысяч... заявлений о 7 тысячах случаев нежелательных реакций. Это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных, то есть от общего количества это минимальная доля", - сказала она на пресс-конференции.
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:35 08.09.2021 (обновлено: 14:46 08.09.2021)
 
В Росздравнадзоре рассказали о сообщениях о реакции на вакцину от COVID-19

Глава Росздравнадзора рассказал о сообщениях о реакциях на вакцину против коронавируса

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает женщине прививку от COVID-19 препаратом "Спутник Лайт"в Санкт-Петербурге
Медицинский сотрудник делает женщине прививку от COVID-19 препаратом Спутник Лайтв Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. На территории РФ зарегистрировано порядка 7 тысяч сообщений о нежелательных реакциях на вакцину от COVID-19, это 0,018% от общего числа вакцинированных, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"На сегодняшний день нужно сказать, что на территории РФ в базу... поступило порядка 7 тысяч... заявлений о 7 тысячах случаев нежелательных реакций. Это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных, то есть от общего количества это минимальная доля", - сказала она на пресс-конференции.
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