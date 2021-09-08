https://ria.ru/20210908/tekhosmotr-1749146275.html

Отмена техосмотра будет большой победой, считают эксперты

Отмена техосмотра будет большой победой, считают эксперты - РИА Новости, 08.09.2021

Отмена техосмотра будет большой победой, считают эксперты

Отмена обязательного техосмотра автомобилей, предложенная "Единой Россией", станет большой победой, так как решит проблему "мышиной возни", которая тянется уже... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:57

2021-09-08T11:57

2021-09-08T16:44

общество

московская область (подмосковье)

андрей турчак

единая россия

госдума рф

совет федерации рф

виктор травин

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Отмена обязательного техосмотра автомобилей, предложенная "Единой Россией", станет большой победой, так как решит проблему "мышиной возни", которая тянется уже несколько десятилетий, заявили в разговоре с РИА Новости опрошенные автоэксперты.Ранее секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что партия предлагает отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной. Он подчеркнул, что законопроект будет доработан и рассмотрен Госдумой нового созыва."Если это случится на самом деле, то это будет большая победа, потому что эта "мышиная возня" с техосмотром, наверное, уже лет 30 тянется, и никто не знает, что с ней делать. Поэтому если будет принято окончательное решение, можно будет его только поддержать", — подчеркнул президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.При этом у эксперта есть некоторые опасения, что в итоге проект увидит свет."Я переживаю, что эта инициатива выдвигается накануне выборов, что это именно предвыборная инициатива, а после того, как выборы закончатся, решение об отмене обязательного техосмотра будет пересмотрено", — отметил Травин.Член общественного совета Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков, наоборот, уверен в будущем этого законопроекта."Как я понимаю, вопрос уже решен независимо от партийных инициатив. Речь идет о техосмотре для легкового транспорта, находящегося в личном пользовании. <...> Грузовые, автобусы, такси — они должны проходить техосмотр, потому что это связано с жизнью людей. Что касается автовладельцев, то, на мой взгляд, это совершенно правильная мера. Если автовладелец ответственный, он в любом случае будет следить за состоянием своего автомобиля", — заявил Мухортиков.По его мнению, если владелец машины этого не хочет, то он знает, где за несколько тысяч рублей купить подтверждение техосмотра."Это давно стало такой имитацией контроля — реального влияния на техническое состояние автомобиля не оказывает. Купить техосмотр можно за две или три тысячи рублей. Поэтому да, это является "косвенным", дополнительным налогом для автовладельцев, поэтому совершенно правильно его отменить. Соответственно, при этом я бы на федеральном уровне подчеркнул, что это не значит, что надо меньше следить за своей машиной. Если, например, экспертиза докажет, что какая-то авария произошла из-за того, что плохо следили за своим автомобилем, вам придется отвечать", — подчеркнул Мухортиков.

https://ria.ru/20210822/osago-1746716882.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/tekhosmotr-1746355956.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), андрей турчак, единая россия, госдума рф, совет федерации рф, виктор травин, россия