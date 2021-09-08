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В Грязях Липецкой области завершилось строительство новой набережной
В Грязях Липецкой области завершилось строительство новой набережной - РИА Новости, 08.09.2021
В Грязях Липецкой области завершилось строительство новой набережной
Строительство набережной вдоль реки Матыры протяженностью один километр завершилось в районном центре Липецкой области - городе Грязи, открытие объекта... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:02
2021-09-08T15:02
2021-09-08T15:02
липецкая область
грязи
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Строительство набережной вдоль реки Матыры протяженностью один километр завершилось в районном центре Липецкой области - городе Грязи, открытие объекта запланировано на 17 сентября этого года, сообщил глава региональной администрации Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что до этого берега реки не были оборудованы ни скамейками для отдыхающих, ни хорошим освещением. Там не было ничего, кроме бурьяна, а к центральному пляжу грязинцы ходили по узкой тропинке, которую сами и протоптали.Изменения стали возможны, когда город Грязи победил в конкурсе Минстроя РФ на лучший проект благоустройства малых городов в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".Теперь участок длиной почти километр имеет сразу несколько локаций. Здесь есть место для активного отдыха и занятий спортом, есть качели и небольшая детская площадка, беседки. Оборудованы рыбацкие мостики и смотровые площадки. Изюминкой проекта стал трехсотметровый мост из лиственницы, оборудованный подсветкой, которая очень украшает набережную ночью. Кроме этого, строители укрепили берега, а часть прибрежной зоны отсыпали декоративным щебнем.Он отметил, что сейчас работы на набережной практически закончены. Цена контракта по строительству составила 98 миллионов рублей. Объект готов к торжественному открытию, на которое ожидают делегацию министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
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грязи, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости
. Строительство набережной вдоль реки Матыры протяженностью один километр завершилось в районном центре Липецкой области - городе Грязи
, открытие объекта запланировано на 17 сентября этого года, сообщил глава региональной администрации Игорь Артамонов
.
Губернатор уточнил, что до этого берега реки не были оборудованы ни скамейками для отдыхающих, ни хорошим освещением. Там не было ничего, кроме бурьяна, а к центральному пляжу грязинцы ходили по узкой тропинке, которую сами и протоптали.
Изменения стали возможны, когда город Грязи победил в конкурсе Минстроя
РФ на лучший проект благоустройства малых городов в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Теперь участок длиной почти километр имеет сразу несколько локаций. Здесь есть место для активного отдыха и занятий спортом, есть качели и небольшая детская площадка, беседки. Оборудованы рыбацкие мостики и смотровые площадки. Изюминкой проекта стал трехсотметровый мост из лиственницы, оборудованный подсветкой, которая очень украшает набережную ночью. Кроме этого, строители укрепили берега, а часть прибрежной зоны отсыпали декоративным щебнем.
"Грязи не единственный город области, в котором происходят такие масштабные и позитивные перемены. Люди их приветствуют с большим воодушевлением. Мы намерены и впредь направлять средства на благоустройство районных центров и сел региона", - прокомментировал Артамонов.
Он отметил, что сейчас работы на набережной практически закончены. Цена контракта по строительству составила 98 миллионов рублей. Объект готов к торжественному открытию, на которое ожидают делегацию министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.