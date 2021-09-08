https://ria.ru/20210908/spetsoperatsiya-1749170514.html

Операцию Киева против 33 россиян не нужно обсуждать в СМИ, заявили в Раде

Операцию Киева против 33 россиян не нужно обсуждать в СМИ, заявили в Раде - РИА Новости, 08.09.2021

Операцию Киева против 33 россиян не нужно обсуждать в СМИ, заявили в Раде

Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что операция по задержанию 33 россиян в Минске в 2020 году... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:26

2021-09-08T13:26

2021-09-08T13:26

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белоруссия

верховная рада украины

партия "слуга народа"

давид арахамия

россия

задержание россиян под минском

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КИЕВ, 8 сен – РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что операция по задержанию 33 россиян в Минске в 2020 году не является предметом обсуждения в СМИ.Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что США финансово и консультационно поддерживали прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что такие следы есть. Позднее Федеральная служба безопасности России подтвердила информацию американского телеканала."Если потенциально такая операция была, то это не предмет для обсуждения в СМИ. Мы видели какие-то операции только в художественных фильмах. А вы видели комментарии политиков и активистов обо всех операциях, которые проводят США или какой-то Моссад? Если даже проводится спецоперация, то она всегда с грифом (с ограниченным доступом - ред.). Это нормальный процесс", - цитирует Арахамию издание "Цезор.нет".По его словам, этим вопросом должна заниматься временная следственная комиссия Верховной рады, участники которой имеют доступ к гостайне.В июле 2020 года белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. СК Белоруссии уточнял, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация, что якобы украинские спецслужбы больше года проводили спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Они якобы предложили россиянам работу от имени ЧВК, затем эту группу должны были привезти в Минск, а потом они должны были вылететь в Турцию, но самолет планировали посадить на Украине. По данным СМИ, затем спецоперацию якобы отложили из-за контактов с РФ по обмену удерживаемыми лицами и перемирию, но белорусские спецслужбы задержали всю группу и операция сорвалась. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг версию о том, что СБУ причастна к приезду в Минск более 30 россиян. При этом он отказался комментировать операции украинских спецслужб, сославшись на их секретность.

https://ria.ru/20210908/ssha-1749097694.html

https://ria.ru/20200807/1575494068.html

https://ria.ru/20200816/1575849644.html

https://ria.ru/20200729/1575134393.html

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