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Религия
https://ria.ru/20210908/soboleznovaniya-1749234332.html
Александра Мельника запомнят ярким и талантливым человеком, заявил Якунин
Александра Мельника запомнят ярким и талантливым человеком, заявил Якунин - РИА Новости, 08.09.2021
Александра Мельника запомнят ярким и талантливым человеком, заявил Якунин
Погибший в среду Александр Мельник запомнится не только как кинематографист, но и как энергичный общественный деятель, сказал журналистам председатель... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T18:05
2021-09-08T18:08
религия
норильск
владимир якунин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
арктика
фонд андрея первозванного
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МОСКВА, 8 сентября - РИА Новости. Погибший в среду Александр Мельник запомнится не только как кинематографист, но и как энергичный общественный деятель, сказал журналистам председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.Боль от утраты, как подчеркнул Якунин, разделяют очень многие люди, которым довелось работать вместе с Александром Мельником, и они всегда ценили его удивительные человеческие качества.Мельник погиб в среду в Норильске, куда он прибыл, чтобы выбрать локацию для съемок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути, сообщила пресс-служба МЧС.Александр Мельник - известный кинорежиссер и сценарист. После службы в армии он ушел работать в СМИ. Работал корреспондентом в Молдавии, с 2006 года начал снимать фильмы. Наиболее известные из его работ - "Новая Земля" и "Территория".
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норильск
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норильск, владимир якунин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), арктика, фонд андрея первозванного
18:05 08.09.2021 (обновлено: 18:08 08.09.2021)
 

Александра Мельника запомнят ярким и талантливым человеком, заявил Якунин

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРежиссер Александр Мельник
Режиссер Александр Мельник - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сентября - РИА Новости. Погибший в среду Александр Мельник запомнится не только как кинематографист, но и как энергичный общественный деятель, сказал журналистам председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.
"Был потрясен известием о трагической гибели Александра Владимировича Мельника. Этот замечательный, незаурядный и очень талантливый человек ярко проявил себя в разных сферах жизни: как общественный деятель и организатор, как режиссер и кинематографист. Он стоял у истоков создания Фонда Андрея Первозванного и, обладая удивительной жизненной энергией и творческим дарованием, буквально вдохнул жизнь в те яркие начинания Фонда, которые обеспечили ему известность и признание в нашем обществе", - приводятся слова Якунина в поступившем в РИА Новости сообщении.
Боль от утраты, как подчеркнул Якунин, разделяют очень многие люди, которым довелось работать вместе с Александром Мельником, и они всегда ценили его удивительные человеческие качества.
Мельник погиб в среду в Норильске, куда он прибыл, чтобы выбрать локацию для съемок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути, сообщила пресс-служба МЧС.
Александр Мельник - известный кинорежиссер и сценарист. После службы в армии он ушел работать в СМИ. Работал корреспондентом в Молдавии, с 2006 года начал снимать фильмы. Наиболее известные из его работ - "Новая Земля" и "Территория".
Режиссер Александр Мельник - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 17:14Культура
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РелигияНорильскВладимир ЯкунинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АрктикаФонд Андрея Первозванного
 
 
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