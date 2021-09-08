https://ria.ru/20210908/soboleznovaniya-1749234332.html

Александра Мельника запомнят ярким и талантливым человеком, заявил Якунин

Александра Мельника запомнят ярким и талантливым человеком, заявил Якунин - РИА Новости, 08.09.2021

Александра Мельника запомнят ярким и талантливым человеком, заявил Якунин

Погибший в среду Александр Мельник запомнится не только как кинематографист, но и как энергичный общественный деятель, сказал журналистам председатель... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T18:05

2021-09-08T18:05

2021-09-08T18:08

религия

норильск

владимир якунин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

арктика

фонд андрея первозванного

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МОСКВА, 8 сентября - РИА Новости. Погибший в среду Александр Мельник запомнится не только как кинематографист, но и как энергичный общественный деятель, сказал журналистам председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.Боль от утраты, как подчеркнул Якунин, разделяют очень многие люди, которым довелось работать вместе с Александром Мельником, и они всегда ценили его удивительные человеческие качества.Мельник погиб в среду в Норильске, куда он прибыл, чтобы выбрать локацию для съемок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути, сообщила пресс-служба МЧС.Александр Мельник - известный кинорежиссер и сценарист. После службы в армии он ушел работать в СМИ. Работал корреспондентом в Молдавии, с 2006 года начал снимать фильмы. Наиболее известные из его работ - "Новая Земля" и "Территория".

https://ria.ru/20210908/melnik-1749224574.html

норильск

арктика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норильск, владимир якунин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), арктика, фонд андрея первозванного