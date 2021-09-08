https://ria.ru/20210908/soboleznovaniya-1749234332.html
Александра Мельника запомнят ярким и талантливым человеком, заявил Якунин
Александра Мельника запомнят ярким и талантливым человеком, заявил Якунин - РИА Новости, 08.09.2021
Александра Мельника запомнят ярким и талантливым человеком, заявил Якунин
Погибший в среду Александр Мельник запомнится не только как кинематографист, но и как энергичный общественный деятель, сказал журналистам председатель... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T18:05
2021-09-08T18:05
2021-09-08T18:08
религия
норильск
владимир якунин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
арктика
фонд андрея первозванного
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749191741_0:182:3078:1913_1920x0_80_0_0_9729a536145f162ad1b10fefa5196dad.jpg
МОСКВА, 8 сентября - РИА Новости. Погибший в среду Александр Мельник запомнится не только как кинематографист, но и как энергичный общественный деятель, сказал журналистам председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.Боль от утраты, как подчеркнул Якунин, разделяют очень многие люди, которым довелось работать вместе с Александром Мельником, и они всегда ценили его удивительные человеческие качества.Мельник погиб в среду в Норильске, куда он прибыл, чтобы выбрать локацию для съемок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути, сообщила пресс-служба МЧС.Александр Мельник - известный кинорежиссер и сценарист. После службы в армии он ушел работать в СМИ. Работал корреспондентом в Молдавии, с 2006 года начал снимать фильмы. Наиболее известные из его работ - "Новая Земля" и "Территория".
https://ria.ru/20210908/melnik-1749224574.html
норильск
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749191741_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_f9fa653ef5553cd39f68f2ee1d6f065e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норильск, владимир якунин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), арктика, фонд андрея первозванного