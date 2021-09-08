https://ria.ru/20210908/soboleznovaniya-1749196728.html

Борисов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Борисов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021

Борисов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Трагически погибший глава МЧС Евгений Зиничев останется в памяти знавших его людей мужественным и целеустремленным, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:08

2021-09-08T15:08

2021-09-08T15:13

происшествия

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

юрий борисов (вице-премьер)

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Трагически погибший глава МЧС Евгений Зиничев останется в памяти знавших его людей мужественным и целеустремленным, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов."Коллеги и друзья уважали его за истинно мужские качества: личное мужество, чувство долга, целеустремлённость. Таким он и останется в памяти всех, кто знал и высоко ценил его. Примите мои глубокие соболезнования и слова поддержки", - добавил Борисов.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.

норильск

россия

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2021

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