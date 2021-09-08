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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210908/serov-1749210020.html
Серов срочно выставил на продажу свою квартиру за 20 миллионов рублей
Серов срочно выставил на продажу свою квартиру за 20 миллионов рублей - РИА Новости, 08.09.2021
Серов срочно выставил на продажу свою квартиру за 20 миллионов рублей
Певец Александр Серов срочно продает свою пятикомнатную квартиру в Серебряном бору. Подробностями предложения он поделился в Instagram. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:35
2021-09-08T16:35
шоубиз
александр серов
шоу "голос"
продажа
квартира
знаменитости
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Певец Александр Серов срочно продает свою пятикомнатную квартиру в Серебряном бору. Подробностями предложения он поделился в Instagram.В объявлении говорится, что общая площадь квартиры составляет 145 метров. Она занимает половину этажа, по сути, это три квартиры, объединенные в одну. В жилище есть три санузла и две лоджии.Стоимость квартиры – 20 миллионов рублей. Бонусом идет автограф певца в договоре и совместный ужин в честь сделки.Поклонники оценили местоположение и дизайн квартиры."Шикарная квартира. Уйдет быстро. Место и все-все на высшем уровне. Чистая, ухоженная квартира. Не требует ремонта. Заезжай и живи. Цена нормальная", – написали в комментариях.Артист не стал раскрывать необходимость столь срочной продажи имущества.Недавно самую известную песню Серова "Я люблю тебя до слез" эмоционально исполнил участник проекта "Голос 60+", чем невероятно растрогал жюри.
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александр серов, шоу "голос", продажа, квартира, знаменитости
16:35 08.09.2021
 

Серов срочно выставил на продажу свою квартиру за 20 миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Александр Серов
Певец Александр Серов - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Певец Александр Серов срочно продает свою пятикомнатную квартиру в Серебряном бору. Подробностями предложения он поделился в Instagram.
В объявлении говорится, что общая площадь квартиры составляет 145 метров. Она занимает половину этажа, по сути, это три квартиры, объединенные в одну. В жилище есть три санузла и две лоджии.
Стоимость квартиры – 20 миллионов рублей. Бонусом идет автограф певца в договоре и совместный ужин в честь сделки.

"Я прожил в ней много счастливых лет! Надеюсь, что и вам понравятся атмосфера и уют этого дома, и вы захотите здесь жить", – написал певец.

Поклонники оценили местоположение и дизайн квартиры.
"Шикарная квартира. Уйдет быстро. Место и все-все на высшем уровне. Чистая, ухоженная квартира. Не требует ремонта. Заезжай и живи. Цена нормальная", – написали в комментариях.
Артист не стал раскрывать необходимость столь срочной продажи имущества.
Недавно самую известную песню Серова "Я люблю тебя до слез" эмоционально исполнил участник проекта "Голос 60+", чем невероятно растрогал жюри.
Сергей Мазаев, Максим Галкин и Николай Басков - РИА Новости, 1920, 29.06.2020
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Басков и Галкин исполнили хит Серова "Я люблю тебя до слез"
 
ШоубизАлександр СеровШоу "Голос"ПродажаКвартираЗнаменитости
 
 
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