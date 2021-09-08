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Серов срочно выставил на продажу свою квартиру за 20 миллионов рублей
Серов срочно выставил на продажу свою квартиру за 20 миллионов рублей - РИА Новости, 08.09.2021
Серов срочно выставил на продажу свою квартиру за 20 миллионов рублей
Певец Александр Серов срочно продает свою пятикомнатную квартиру в Серебряном бору. Подробностями предложения он поделился в Instagram. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:35
2021-09-08T16:35
2021-09-08T16:35
шоубиз
александр серов
шоу "голос"
продажа
квартира
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Певец Александр Серов срочно продает свою пятикомнатную квартиру в Серебряном бору. Подробностями предложения он поделился в Instagram.В объявлении говорится, что общая площадь квартиры составляет 145 метров. Она занимает половину этажа, по сути, это три квартиры, объединенные в одну. В жилище есть три санузла и две лоджии.Стоимость квартиры – 20 миллионов рублей. Бонусом идет автограф певца в договоре и совместный ужин в честь сделки.Поклонники оценили местоположение и дизайн квартиры."Шикарная квартира. Уйдет быстро. Место и все-все на высшем уровне. Чистая, ухоженная квартира. Не требует ремонта. Заезжай и живи. Цена нормальная", – написали в комментариях.Артист не стал раскрывать необходимость столь срочной продажи имущества.Недавно самую известную песню Серова "Я люблю тебя до слез" эмоционально исполнил участник проекта "Голос 60+", чем невероятно растрогал жюри.
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александр серов, шоу "голос", продажа, квартира, знаменитости
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Певец Александр Серов срочно продает свою пятикомнатную квартиру в Серебряном бору. Подробностями предложения он поделился
в Instagram.
В объявлении говорится, что общая площадь квартиры составляет 145 метров. Она занимает половину этажа, по сути, это три квартиры, объединенные в одну. В жилище есть три санузла и две лоджии.
Стоимость квартиры – 20 миллионов рублей. Бонусом идет автограф певца в договоре и совместный ужин в честь сделки.
"Я прожил в ней много счастливых лет! Надеюсь, что и вам понравятся атмосфера и уют этого дома, и вы захотите здесь жить", – написал певец.
Поклонники оценили местоположение и дизайн квартиры.
"Шикарная квартира. Уйдет быстро. Место и все-все на высшем уровне. Чистая, ухоженная квартира. Не требует ремонта. Заезжай и живи. Цена нормальная", – написали в комментариях.
Артист не стал раскрывать необходимость столь срочной продажи имущества.
Недавно самую известную песню Серова "Я люблю тебя до слез" эмоционально исполнил
участник проекта "Голос 60+", чем невероятно растрогал жюри.