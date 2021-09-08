https://ria.ru/20210908/serov-1749210020.html

Серов срочно выставил на продажу свою квартиру за 20 миллионов рублей

Серов срочно выставил на продажу свою квартиру за 20 миллионов рублей - РИА Новости, 08.09.2021

Серов срочно выставил на продажу свою квартиру за 20 миллионов рублей

Певец Александр Серов срочно продает свою пятикомнатную квартиру в Серебряном бору. Подробностями предложения он поделился в Instagram. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:35

2021-09-08T16:35

2021-09-08T16:35

шоубиз

александр серов

шоу "голос"

продажа

квартира

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155743/12/1557431267_0:134:3077:1865_1920x0_80_0_0_6debfade2cf777d7196b360c6ba01db6.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Певец Александр Серов срочно продает свою пятикомнатную квартиру в Серебряном бору. Подробностями предложения он поделился в Instagram.В объявлении говорится, что общая площадь квартиры составляет 145 метров. Она занимает половину этажа, по сути, это три квартиры, объединенные в одну. В жилище есть три санузла и две лоджии.Стоимость квартиры – 20 миллионов рублей. Бонусом идет автограф певца в договоре и совместный ужин в честь сделки.Поклонники оценили местоположение и дизайн квартиры."Шикарная квартира. Уйдет быстро. Место и все-все на высшем уровне. Чистая, ухоженная квартира. Не требует ремонта. Заезжай и живи. Цена нормальная", – написали в комментариях.Артист не стал раскрывать необходимость столь срочной продажи имущества.Недавно самую известную песню Серова "Я люблю тебя до слез" эмоционально исполнил участник проекта "Голос 60+", чем невероятно растрогал жюри.

https://ria.ru/20200629/1573626367.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр серов, шоу "голос", продажа, квартира, знаменитости