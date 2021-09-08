11:44 08.09.2021 (обновлено: 11:58 08.09.2021)
В Евросоюзе согласовали продление персональных санкций по Украине
Источник: постпреды ЕС согласовали продление санкций по Украине до марта 2022 года
БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании (COREPER) в среду в очередной раз согласовали продление на шесть месяцев - до марта 2022 года - действующих с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций персональных санкций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", запущена техническая процедура их оформления, сообщил РИА Новости источник в Совете Евросоюза.
"Постпреды ЕС согласовали этот пункт повестки, но он еще нуждается в утверждении через письменную процедуру, поэтому пока (решение - ред.) не может считаться окончательным", - сообщил собеседник агентства.
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Пункт о продлении санкций значился в повестке заседания в числе не требующих предварительного обсуждения и был согласован автоматически. Постпреды запустили техническую процедуру письменного утверждения данного решения странами союза, после чего решение о продлении будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу не позднее 15 сентября. Санкции, как ожидается, будут продлены до 15 марта 2022 года.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они до последнего момента распространялись на 177 лиц и 48 организаций (в октябре 2020 года Евросоюз добавил в список два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста).
Двенадцатого марта этого года ЕС в очередной раз на 6 месяцев (до 15 сентября 2021 года) продлил эти индивидуальные санкции.
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Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).