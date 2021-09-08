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В Евросоюзе согласовали продление персональных санкций по Украине
В Евросоюзе согласовали продление персональных санкций по Украине - РИА Новости, 08.09.2021
В Евросоюзе согласовали продление персональных санкций по Украине
Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании (COREPER) в среду в очередной раз согласовали продление на шесть месяцев - до марта 2022... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:44
2021-09-08T11:58
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
россия
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании (COREPER) в среду в очередной раз согласовали продление на шесть месяцев - до марта 2022 года - действующих с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций персональных санкций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", запущена техническая процедура их оформления, сообщил РИА Новости источник в Совете Евросоюза."Постпреды ЕС согласовали этот пункт повестки, но он еще нуждается в утверждении через письменную процедуру, поэтому пока (решение - ред.) не может считаться окончательным", - сообщил собеседник агентства.Пункт о продлении санкций значился в повестке заседания в числе не требующих предварительного обсуждения и был согласован автоматически. Постпреды запустили техническую процедуру письменного утверждения данного решения странами союза, после чего решение о продлении будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу не позднее 15 сентября. Санкции, как ожидается, будут продлены до 15 марта 2022 года.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они до последнего момента распространялись на 177 лиц и 48 организаций (в октябре 2020 года Евросоюз добавил в список два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста).Двенадцатого марта этого года ЕС в очередной раз на 6 месяцев (до 15 сентября 2021 года) продлил эти индивидуальные санкции.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).
https://ria.ru/20210330/sanktsii-1603457768.html
https://ria.ru/20210823/sanktsii-1746795343.html
https://ria.ru/20210826/sanktsii-1747329844.html
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евросоюз, санкции в отношении россии, украина, россия
11:44 08.09.2021 (обновлено: 11:58 08.09.2021)
 
В Евросоюзе согласовали продление персональных санкций по Украине

Источник: постпреды ЕС согласовали продление санкций по Украине до марта 2022 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании (COREPER) в среду в очередной раз согласовали продление на шесть месяцев - до марта 2022 года - действующих с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций персональных санкций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", запущена техническая процедура их оформления, сообщил РИА Новости источник в Совете Евросоюза.
"Постпреды ЕС согласовали этот пункт повестки, но он еще нуждается в утверждении через письменную процедуру, поэтому пока (решение - ред.) не может считаться окончательным", - сообщил собеседник агентства.
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Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против россиян
Пункт о продлении санкций значился в повестке заседания в числе не требующих предварительного обсуждения и был согласован автоматически. Постпреды запустили техническую процедуру письменного утверждения данного решения странами союза, после чего решение о продлении будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу не позднее 15 сентября. Санкции, как ожидается, будут продлены до 15 марта 2022 года.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они до последнего момента распространялись на 177 лиц и 48 организаций (в октябре 2020 года Евросоюз добавил в список два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста).
Двенадцатого марта этого года ЕС в очередной раз на 6 месяцев (до 15 сентября 2021 года) продлил эти индивидуальные санкции.
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Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).
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