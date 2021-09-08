https://ria.ru/20210908/pozhary-1749248436.html

В Башкирии ликвидировали все лесные пожары

В Башкирии ликвидировали все лесные пожары - РИА Новости, 08.09.2021

В Башкирии ликвидировали все лесные пожары

В Башкирии ликвидировали все лесные пожары, которые действовали на юге региона несколько недель, сообщает пресс-служба ГУМЧС по республике. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T19:33

2021-09-08T19:33

2021-09-08T19:33

происшествия

баймакский район

республика башкортостан

россия

природные пожары в россии

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УФА, 8 сен - РИА Новости. В Башкирии ликвидировали все лесные пожары, которые действовали на юге региона несколько недель, сообщает пресс-служба ГУМЧС по республике.Ранее сообщалось, что в южных районах Башкирии горят леса на площади более трех тысяч гектаров.ГУМЧС по Башкирии сообщает, что на утро среды был полностью ликвидирован один очаг лесного пожара на площади 840 гектаров в ЗАТО Межгорье и продолжает действовать один очаг лесного пожара на площади 620 гектаров в Баймакском районе."В 20.35 (18.35 мск) ликвидирован природный пожар в Баймакском районе на площади 620 гектаров. Действующих лесных пожаров на территории Республики Башкортостан нет", - сообщает ГУМЧС по региону.

https://ria.ru/20210908/pozhary-1749097497.html

баймакский район

республика башкортостан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, баймакский район, республика башкортостан, россия, природные пожары в россии