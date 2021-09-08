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В Башкирии ликвидировали все лесные пожары
В Башкирии ликвидировали все лесные пожары - РИА Новости, 08.09.2021
В Башкирии ликвидировали все лесные пожары
В Башкирии ликвидировали все лесные пожары, которые действовали на юге региона несколько недель, сообщает пресс-служба ГУМЧС по республике. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T19:33
2021-09-08T19:33
происшествия
баймакский район
республика башкортостан
россия
природные пожары в россии
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УФА, 8 сен - РИА Новости. В Башкирии ликвидировали все лесные пожары, которые действовали на юге региона несколько недель, сообщает пресс-служба ГУМЧС по республике.Ранее сообщалось, что в южных районах Башкирии горят леса на площади более трех тысяч гектаров.ГУМЧС по Башкирии сообщает, что на утро среды был полностью ликвидирован один очаг лесного пожара на площади 840 гектаров в ЗАТО Межгорье и продолжает действовать один очаг лесного пожара на площади 620 гектаров в Баймакском районе."В 20.35 (18.35 мск) ликвидирован природный пожар в Баймакском районе на площади 620 гектаров. Действующих лесных пожаров на территории Республики Башкортостан нет", - сообщает ГУМЧС по региону.
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происшествия, баймакский район, республика башкортостан, россия, природные пожары в россии
19:33 08.09.2021
 
В Башкирии ликвидировали все лесные пожары

МЧС: в Башкирии ликвидировали все лесные пожары, которые действовали на юге региона

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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УФА, 8 сен - РИА Новости. В Башкирии ликвидировали все лесные пожары, которые действовали на юге региона несколько недель, сообщает пресс-служба ГУМЧС по республике.
Ранее сообщалось, что в южных районах Башкирии горят леса на площади более трех тысяч гектаров.
ГУМЧС по Башкирии сообщает, что на утро среды был полностью ликвидирован один очаг лесного пожара на площади 840 гектаров в ЗАТО Межгорье и продолжает действовать один очаг лесного пожара на площади 620 гектаров в Баймакском районе.
"В 20.35 (18.35 мск) ликвидирован природный пожар в Баймакском районе на площади 620 гектаров. Действующих лесных пожаров на территории Республики Башкортостан нет", - сообщает ГУМЧС по региону.
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ПроисшествияБаймакский районРеспублика БашкортостанРоссияПриродные пожары в России
 
 
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