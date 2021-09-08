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В МЧС назвали причину пожара у дома отшельницы Агафьи Лыковой
В МЧС назвали причину пожара у дома отшельницы Агафьи Лыковой - РИА Новости, 08.09.2021
В МЧС назвали причину пожара у дома отшельницы Агафьи Лыковой
Причиной пожара у отшельницы Агафьи Лыковой в заповеднике "Хакасский" мог стать перекал печи, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС по Хакасии. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:08
2021-09-08T12:08
2021-09-08T12:08
религия
происшествия
абазинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
агафья лыкова
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КРАСНОЯРСК, 8 сен - РИА Новости. Причиной пожара у отшельницы Агафьи Лыковой в заповеднике "Хакасский" мог стать перекал печи, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС по Хакасии.Ранее в экстренных службах заявили, что у Лыковой загорелся сарай на удалении от дома на территории природного заповедника в Абазинском районе Хакасии, сама отшельница не пострадала. Позднее в региональном главке МЧС сообщили, что пожар был потушен силами трех добровольцев, которые проживают на заимке Лыковой."Рабочая группа оценила ущерб, установила причину пожара. Скорее всего, причиной стал перекал печи, так как повреждена крыша на площади 30 квадратных метров. Сама Агафья Карповна жива и здорова", - сказал собеседник агентства.В ведомстве отметили, что отшельнице помогли перенести вещи из поврежденного строения в другое помещение.Пострадавшее здание не является основным на заимке, где живет Лыкова, добавили в МЧС.
https://ria.ru/20210907/pozhar-1749080238.html
абазинский район
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происшествия, абазинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), агафья лыкова