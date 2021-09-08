https://ria.ru/20210908/pogoda-1749147273.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные - РИА Новости, 08.09.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

Хорошая погода без существенных осадков ожидается в Москве в выходные, в воскресенье потеплеет до плюс 22, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:01

2021-09-08T12:01

2021-09-08T12:14

общество

москва

погода

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Хорошая погода без существенных осадков ожидается в Москве в выходные, в воскресенье потеплеет до плюс 22, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова."В выходные хорошая погода, без существенных осадков. Я думаю, что вообще днем будет довольно солнечно. Дневная температура в субботу – около 20 градусов, в воскресенье – до плюс 22 градусов. То есть температура будет выше климатической нормы градуса на 3-4", - рассказала Позднякова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210903/karkade-1748561138.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода