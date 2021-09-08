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Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные
Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные - РИА Новости, 08.09.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные
Хорошая погода без существенных осадков ожидается в Москве в выходные, в воскресенье потеплеет до плюс 22, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:01
2021-09-08T12:01
2021-09-08T12:14
общество
москва
погода
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Хорошая погода без существенных осадков ожидается в Москве в выходные, в воскресенье потеплеет до плюс 22, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова."В выходные хорошая погода, без существенных осадков. Я думаю, что вообще днем будет довольно солнечно. Дневная температура в субботу – около 20 градусов, в воскресенье – до плюс 22 градусов. То есть температура будет выше климатической нормы градуса на 3-4", - рассказала Позднякова.
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общество, москва, погода
12:01 08.09.2021 (обновлено: 12:14 08.09.2021)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные
В Москве в выходные ожидаются до 22 градусов тепла