https://ria.ru/20210908/pogoda-1749104987.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 08.09.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T07:58

2021-09-08T07:58

2021-09-08T07:58

общество

москва

погода

елена волосюк

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.По ее словам, ветер будет дуть с юго-запада, запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и к концу дня составит 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210907/poteplenie-1748952522.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода, елена волосюк