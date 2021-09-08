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Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 08.09.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T07:58
2021-09-08T07:58
2021-09-08T07:58
общество
москва
погода
елена волосюк
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.По ее словам, ветер будет дуть с юго-запада, запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и к концу дня составит 747 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, погода, елена волосюк
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Специалист центра "Фобос" Волосюк: в Москве ожидается дождь и до 16 градусов тепла