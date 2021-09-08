https://ria.ru/20210908/osuzhdennye-1749253185.html

Свердловские осужденные сняли ролик, направленный на мотивацию к жизни

Свердловские осужденные сняли ролик, направленный на мотивацию к жизни - РИА Новости, 08.09.2021

Свердловские осужденные сняли ролик, направленный на мотивацию к жизни

Осужденные исправительной колонии №5 в городе Нижний Тагил Свердловской области сняли ролик, направленный на мотивацию к жизни, сообщает ГУФСИН России по... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T20:25

2021-09-08T20:25

2021-09-08T20:40

общество

нижний тагил

свердловская область

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Осужденные исправительной колонии №5 в городе Нижний Тагил Свердловской области сняли ролик, направленный на мотивацию к жизни, сообщает ГУФСИН России по региону."В ИК-5 (город Нижний Тагил - ред.) ГУФСИН России по Свердловской области в рамках проведения месячной акции "Жизнь" по предотвращению деструктивного поведения осужденных, психологами совместно с осужденными подготовлен жизнеутверждающий видеоролик "Жить", где основной упор был сделан на мотивацию к жизни, а также на просьбу не спешить с решением, подумать и обратиться к неравнодушным тебе окружающим людям", - говорится в сообщении.ГУФСИН уточняет, что ролик создан для трансляции по кабельному телевидению, а также для использования в групповой работе с осужденными в рамках профилактики деструктивного поведения.В ролике показаны двое осужденных в костюме ромашек. Один из них оптимистичен, а второй склонен к депрессии, и первый рассказывает второму о том, что жизнь прекрасна и убеждает его не отчаиваться.

нижний тагил

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, нижний тагил, свердловская область, россия