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Свердловские осужденные сняли ролик, направленный на мотивацию к жизни
Свердловские осужденные сняли ролик, направленный на мотивацию к жизни - РИА Новости, 08.09.2021
Свердловские осужденные сняли ролик, направленный на мотивацию к жизни
Осужденные исправительной колонии №5 в городе Нижний Тагил Свердловской области сняли ролик, направленный на мотивацию к жизни, сообщает ГУФСИН России по... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T20:25
2021-09-08T20:40
общество
нижний тагил
свердловская область
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Осужденные исправительной колонии №5 в городе Нижний Тагил Свердловской области сняли ролик, направленный на мотивацию к жизни, сообщает ГУФСИН России по региону."В ИК-5 (город Нижний Тагил - ред.) ГУФСИН России по Свердловской области в рамках проведения месячной акции "Жизнь" по предотвращению деструктивного поведения осужденных, психологами совместно с осужденными подготовлен жизнеутверждающий видеоролик "Жить", где основной упор был сделан на мотивацию к жизни, а также на просьбу не спешить с решением, подумать и обратиться к неравнодушным тебе окружающим людям", - говорится в сообщении.ГУФСИН уточняет, что ролик создан для трансляции по кабельному телевидению, а также для использования в групповой работе с осужденными в рамках профилактики деструктивного поведения.В ролике показаны двое осужденных в костюме ромашек. Один из них оптимистичен, а второй склонен к депрессии, и первый рассказывает второму о том, что жизнь прекрасна и убеждает его не отчаиваться.
нижний тагил
свердловская область
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общество, нижний тагил, свердловская область, россия
20:25 08.09.2021 (обновлено: 20:40 08.09.2021)
 
Свердловские осужденные сняли ролик, направленный на мотивацию к жизни

Осужденные колонии №5 в Нижнем Тагиле сняли ролик, направленный на мотивацию к жизни

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКоридор в учреждении службы исполнения наказаний
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Осужденные исправительной колонии №5 в городе Нижний Тагил Свердловской области сняли ролик, направленный на мотивацию к жизни, сообщает ГУФСИН России по региону.
"В ИК-5 (город Нижний Тагил - ред.) ГУФСИН России по Свердловской области в рамках проведения месячной акции "Жизнь" по предотвращению деструктивного поведения осужденных, психологами совместно с осужденными подготовлен жизнеутверждающий видеоролик "Жить", где основной упор был сделан на мотивацию к жизни, а также на просьбу не спешить с решением, подумать и обратиться к неравнодушным тебе окружающим людям", - говорится в сообщении.
ГУФСИН уточняет, что ролик создан для трансляции по кабельному телевидению, а также для использования в групповой работе с осужденными в рамках профилактики деструктивного поведения.
В ролике показаны двое осужденных в костюме ромашек. Один из них оптимистичен, а второй склонен к депрессии, и первый рассказывает второму о том, что жизнь прекрасна и убеждает его не отчаиваться.
 
ОбществоНижний ТагилСвердловская областьРоссия
 
 
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