https://ria.ru/20210908/noginsk-1749116234.html

При взрыве газа в Ногинске погибли два человека

При взрыве газа в Ногинске погибли два человека - РИА Новости, 08.09.2021

При взрыве газа в Ногинске погибли два человека

Два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве газа в Ногинске, сообщила помощник руководителя подмосковного СК Анна Тертичная. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:46

2021-09-08T09:46

2021-09-08T09:55

происшествия

ногинск

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве газа в Ногинске, сообщила помощник руководителя подмосковного СК Анна Тертичная."Погибшие — женщина и мужчина", — добавила она.Хлопок газовоздушной смеси произошел около семи утра по адресу улица 28 Июня, дом 9а. Обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый. Повреждены 24 квартиры.Из здания эвакуировали более 170 человек. Есть ли еще под завалами люди, не известно.На месте работают оперативные службы, туда же выехал глава Московской области Андрей Воробьев.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ногинск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в жилом доме в ногинске