https://ria.ru/20210908/noginsk-1749113754.html
Замглавы МЧС прибыл на место взрыва газа в Ногинске
Замглавы МЧС прибыл на место взрыва газа в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021
Замглавы МЧС прибыл на место взрыва газа в Ногинске
На месте хлопка газа в многоквартирном доме в Ногинске работает замглавы МЧС РФ Илья Денисов, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:30
2021-09-08T09:30
2021-09-08T09:30
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
илья денисов
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. На месте хлопка газа в многоквартирном доме в Ногинске работает замглавы МЧС РФ Илья Денисов, сообщили РИА Новости в ведомстве.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу улица 28 Июня, дом 9а. По данным минздрава, пострадали семь человек. Эвакуированы более 170 человек."На месте хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме городского округа Богородский Московской области работает Илья Денисов", - сказали в МЧС.
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ногинск
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Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП
Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП
2021-09-08T09:30
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), илья денисов, взрыв газа в жилом доме в ногинске
Замглавы МЧС прибыл на место взрыва газа в Ногинске
Замглавы МЧС Илья Денисов прибыл на место взрыва газа в Ногинске