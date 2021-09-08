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В Сочи мотоциклист сбил пешеходов и скрылся с места ДТП
В Сочи мотоциклист сбил пешеходов и скрылся с места ДТП - РИА Новости, 08.09.2021
В Сочи мотоциклист сбил пешеходов и скрылся с места ДТП
Полиция разыскивает водителя, который наехал в Сочи на пешеходов с ребенком, переходивших дорогу, после чего скрылся с места, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:11
2021-09-08T17:11
2021-09-08T22:17
происшествия
сочи
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СОЧИ, 8 сен - РИА Новости. Полиция разыскивает водителя, который наехал в Сочи на пешеходов с ребенком, переходивших дорогу, после чего скрылся с места, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Андрей Кошелев."Восьмого сентября, в 11 часов 09 минут, на улице Гастелло Адлерского района города Сочи неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством (предположительно мотоцикл), допустил наезд на двух пешеходов, в том числе пятилетнего ребенка, которые переходили проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу. Водитель транспортного средства скрылся с места ДТП", - сказал Кошелев.Он добавил, что пострадавших доставили в больницу с ушибами и ссадинами, а поиски водителя продолжаются.
https://ria.ru/20210907/moskva-1749077412.html
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происшествия, сочи
17:11 08.09.2021 (обновлено: 22:17 08.09.2021)
В Сочи мотоциклист сбил пешеходов и скрылся с места ДТП
В Сочи ищут водителя, который наехал на пешеходов с ребенком и скрылся с места ДТП