https://ria.ru/20210908/koronavirus-1749147662.html

В Москве за сутки госпитализировали 476 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 476 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2021

В Москве за сутки госпитализировали 476 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 476 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 258 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:01

2021-09-08T12:01

2021-09-08T12:01

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 476 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 258 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что в городе выздоровели еще 1513 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 458 632. В столице скончались 48 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748126076.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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