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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210908/koronavirus-1749147662.html
В Москве за сутки госпитализировали 476 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 476 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали 476 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 476 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 258 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:01
2021-09-08T12:01
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 476 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 258 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что в городе выздоровели еще 1513 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 458 632. В столице скончались 48 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:01 08.09.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 476 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализированы 476 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 258 пациентов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 476 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 258 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве выявлено 1269 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 476 человек. На ИВЛ находятся 258 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе выздоровели еще 1513 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 458 632. В столице скончались 48 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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