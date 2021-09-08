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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210908/koronavirus-1749144064.html
Петербург вновь вышел в лидеры по числу заболевших COVID-19 за сутки
Петербург вновь вышел в лидеры по числу заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 08.09.2021
Петербург вновь вышел в лидеры по числу заболевших COVID-19 за сутки
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье - соответственно 1 430, 1 269 и 673 случая, РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:51
2021-09-08T11:51
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье - соответственно 1 430, 1 269 и 673 случая, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение (показателей суточного прироста заболеваемости) по субъектам: Санкт-Петербург - 1 430, Москва - 1 269, Московская область - 673", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай и Магаданской области - по 25, а также в Чукотском и Ненецком автономных округах - 12 и 10 случаев соответственно.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:51 08.09.2021
 
Петербург вновь вышел в лидеры по числу заболевших COVID-19 за сутки

Оперштаб: в Петербурге зафиксировано наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки — 1 430

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБронзовая скульптура "Печальный ангел" открыта на набережной реки Карповки рядом с Первым медицинским университетом в Санкт-Петербурге
Бронзовая скульптура Печальный ангел открыта на набережной реки Карповки рядом с Первым медицинским университетом в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье - соответственно 1 430, 1 269 и 673 случая, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение (показателей суточного прироста заболеваемости) по субъектам: Санкт-Петербург - 1 430, Москва - 1 269, Московская область - 673", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай и Магаданской области - по 25, а также в Чукотском и Ненецком автономных округах - 12 и 10 случаев соответственно.
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