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Петербург вновь вышел в лидеры по числу заболевших COVID-19 за сутки
Петербург вновь вышел в лидеры по числу заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 08.09.2021
Петербург вновь вышел в лидеры по числу заболевших COVID-19 за сутки
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье - соответственно 1 430, 1 269 и 673 случая, РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:51
2021-09-08T11:51
2021-09-08T11:51
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье - соответственно 1 430, 1 269 и 673 случая, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение (показателей суточного прироста заболеваемости) по субъектам: Санкт-Петербург - 1 430, Москва - 1 269, Московская область - 673", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай и Магаданской области - по 25, а также в Чукотском и Ненецком автономных округах - 12 и 10 случаев соответственно.
https://ria.ru/20210824/peterburg-1746985819.html
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Петербург вновь вышел в лидеры по числу заболевших COVID-19 за сутки
Оперштаб: в Петербурге зафиксировано наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки — 1 430