https://ria.ru/20210908/koronavirus-1749144064.html

Петербург вновь вышел в лидеры по числу заболевших COVID-19 за сутки

Петербург вновь вышел в лидеры по числу заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 08.09.2021

Петербург вновь вышел в лидеры по числу заболевших COVID-19 за сутки

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье - соответственно 1 430, 1 269 и 673 случая, РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:51

2021-09-08T11:51

2021-09-08T11:51

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье - соответственно 1 430, 1 269 и 673 случая, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение (показателей суточного прироста заболеваемости) по субъектам: Санкт-Петербург - 1 430, Москва - 1 269, Московская область - 673", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай и Магаданской области - по 25, а также в Чукотском и Ненецком автономных округах - 12 и 10 случаев соответственно.

https://ria.ru/20210824/peterburg-1746985819.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии