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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210908/koronavirus-1749142235.html
В России выявили 18 024 новых случая COVID-19
В России выявили 18 024 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2021
В России выявили 18 024 новых случая COVID-19
В России за последние сутки выявили 18 024 случая COVID-19, из них 1367 бессимптомных, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:46
2021-09-08T13:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В России за последние сутки выявили 18 024 случая COVID-19, из них 1367 бессимптомных, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Жертвами инфекции стали 797 человек, выписались 18 262.Наибольшее число заражений в Санкт-Петербурге — 1430, Москве — 1269, Московской области — 673; наименьшее — в Республике Алтай и Магаданской области — по 25, а также в Чукотском и Ненецком автономных округах — 12 и десять соответственно.Накануне зарегистрировали 17 425 новых пациентов. Темп прироста составляет 0,26%.За время пандемии в стране зафиксировали 7 065 904 случая COVID-19, из них 189 582 с летальным исходом, 6 320 512 пациентов выписались.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 221,1 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 222 миллионам. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:46 08.09.2021 (обновлено: 13:05 08.09.2021)
 

В России выявили 18 024 новых случая COVID-19

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе
Автомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В России за последние сутки выявили 18 024 случая COVID-19, из них 1367 бессимптомных, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Жертвами инфекции стали 797 человек, выписались 18 262.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
Наибольшее число заражений в Санкт-Петербурге — 1430, Москве — 1269, Московской области — 673; наименьшее — в Республике Алтай и Магаданской области — по 25, а также в Чукотском и Ненецком автономных округах — 12 и десять соответственно.
Накануне зарегистрировали 17 425 новых пациентов. Темп прироста составляет 0,26%.
За время пандемии в стране зафиксировали 7 065 904 случая COVID-19, из них 189 582 с летальным исходом, 6 320 512 пациентов выписались.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 221,1 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 222 миллионам. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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