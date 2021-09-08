https://ria.ru/20210908/koronavirus-1749142235.html

В России выявили 18 024 новых случая COVID-19

В России выявили 18 024 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2021

В России выявили 18 024 новых случая COVID-19

В России за последние сутки выявили 18 024 случая COVID-19, из них 1367 бессимптомных, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:46

2021-09-08T11:46

2021-09-08T13:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745111952_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5708506f4c110fa17592f67864a0621f.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В России за последние сутки выявили 18 024 случая COVID-19, из них 1367 бессимптомных, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Жертвами инфекции стали 797 человек, выписались 18 262.Наибольшее число заражений в Санкт-Петербурге — 1430, Москве — 1269, Московской области — 673; наименьшее — в Республике Алтай и Магаданской области — по 25, а также в Чукотском и Ненецком автономных округах — 12 и десять соответственно.Накануне зарегистрировали 17 425 новых пациентов. Темп прироста составляет 0,26%.За время пандемии в стране зафиксировали 7 065 904 случая COVID-19, из них 189 582 с летальным исходом, 6 320 512 пациентов выписались.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 221,1 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 222 миллионам. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210905/kovid-1748569758.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19