https://ria.ru/20210908/gory-1749124193.html

Названы самые популярные направления для осеннего отдыха в горах

Названы самые популярные направления для осеннего отдыха в горах - РИА Новости, 08.09.2021

Названы самые популярные направления для осеннего отдыха в горах

Аналитики выяснили, на какие горные курорты россияне чаще всего ездят отдыхать осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:55

2021-09-08T10:55

2021-09-08T10:55

туризм

отдых

красноярск

кисловодск

сочи

майкоп

челябинск

пятигорск

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Аналитики выяснили, на какие горные курорты россияне чаще всего ездят отдыхать осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Tvil.ru.Самым востребованным направлением, согласно результатам исследования, является Кисловодск. В среднем, туристы останавливаются здесь на одну неделю.На втором месте — Бахчисарай в Крыму, а на третьем — Красная Поляна в Сочи. Однако жилье на этих курортах бронируют на меньшее количество дней: от двух до трех.Также в рейтинг популярных направлений вошли Пятигорск, Челябинск, Уфа, Майкоп, Эльбрус, Чемал и Красноярск.Уточняется, что дешевле всего отдохнуть в Челябинске: отель обойдется в 1300 рублей в день. А самые высокие цены в Майкопе: от четырех тысяч в номер на сутки.

https://ria.ru/20210907/otdykh-1749026865.html

красноярск

кисловодск

сочи

майкоп

челябинск

пятигорск

уфа

бахчисарай (крым)

эльбрус

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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