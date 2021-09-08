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Туризм
https://ria.ru/20210908/gory-1749124193.html
Названы самые популярные направления для осеннего отдыха в горах
Названы самые популярные направления для осеннего отдыха в горах - РИА Новости, 08.09.2021
Названы самые популярные направления для осеннего отдыха в горах
Аналитики выяснили, на какие горные курорты россияне чаще всего ездят отдыхать осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:55
2021-09-08T10:55
туризм
отдых
красноярск
кисловодск
сочи
майкоп
челябинск
пятигорск
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Аналитики выяснили, на какие горные курорты россияне чаще всего ездят отдыхать осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Tvil.ru.Самым востребованным направлением, согласно результатам исследования, является Кисловодск. В среднем, туристы останавливаются здесь на одну неделю.На втором месте — Бахчисарай в Крыму, а на третьем — Красная Поляна в Сочи. Однако жилье на этих курортах бронируют на меньшее количество дней: от двух до трех.Также в рейтинг популярных направлений вошли Пятигорск, Челябинск, Уфа, Майкоп, Эльбрус, Чемал и Красноярск.Уточняется, что дешевле всего отдохнуть в Челябинске: отель обойдется в 1300 рублей в день. А самые высокие цены в Майкопе: от четырех тысяч в номер на сутки.
https://ria.ru/20210907/otdykh-1749026865.html
красноярск
кисловодск
сочи
майкоп
челябинск
пятигорск
уфа
бахчисарай (крым)
эльбрус
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отдых, красноярск, кисловодск, сочи, майкоп, челябинск, пятигорск, уфа, новости - туризм, бахчисарай (крым), эльбрус, туристы
10:55 08.09.2021
 

Названы самые популярные направления для осеннего отдыха в горах

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкАльпинисты во время восхождения на Эльбрус из ущелья "Джилы - Су" в Кабардино-Балкарии
Альпинисты во время восхождения на Эльбрус из ущелья Джилы - Су в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Аналитики выяснили, на какие горные курорты россияне чаще всего ездят отдыхать осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Tvil.ru.
Самым востребованным направлением, согласно результатам исследования, является Кисловодск. В среднем, туристы останавливаются здесь на одну неделю.
На втором месте — Бахчисарай в Крыму, а на третьем — Красная Поляна в Сочи. Однако жилье на этих курортах бронируют на меньшее количество дней: от двух до трех.
Также в рейтинг популярных направлений вошли Пятигорск, Челябинск, Уфа, Майкоп, Эльбрус, Чемал и Красноярск.
Уточняется, что дешевле всего отдохнуть в Челябинске: отель обойдется в 1300 рублей в день. А самые высокие цены в Майкопе: от четырех тысяч в номер на сутки.
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ТуризмОтдыхКрасноярскКисловодскСочиМайкопЧелябинскПятигорскУфаНовости - ТуризмБахчисарай (Крым)Эльбрустуристы
 
 
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