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Видеомост со странами Латинской Америки об экспорте из Москвы
Видеомост со странами Латинской Америки об экспорте из Москвы - РИА Новости, 08.09.2021
Видеомост со странами Латинской Америки об экспорте из Москвы
14 сентября в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост со странами Латинской Америки, в ходе которого будет представлен экспортный потенциал столичных промышленных компаний, а также обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества.
2021-09-08T12:06
2021-09-08T12:07
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Задать вопросУчастники:- руководители отраслевых ведомств Москвы и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;- представители федеральных и региональных органов власти стран Латинской Америки;- представители московского и латиноамериканского бизнеса.Москва входит в топ-десять регионов России, экспортирующих в Латинскую Америку, и занимает 5-е место по объему поставок. В первом полугодии 2021 года столичный несырьевой неэнергетический экспорт в регион составил 212,58 миллионов долларов США, что в четыре раза больше аналогичного периода 2020 года. Всего за полгода продукцию Москвы закупили 19 стран региона.В рамках мероприятия состоится пленарное заседание, посвященное инвестиционной и промышленной кооперации, а также пройдут три отраслевых круглых стола: "Инфокоммуникационные технологии, цифровизация - новые направления развития мировой экономики", "Агропромышленный комплекс - передовые технологии для традиционных отраслей" и "Энергетика: возможности, барьеры, кооперация". Участники мероприятия поделятся своим опытом, расскажут об особенностях внешнеэкономической деятельности на латиноамериканском континенте, обсудят перспективы московских компаний на рынке региона.Принять участие в онлайн-формате и посмотреть прямую трансляцию можно после регистрации на странице мероприятияОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:06 08.09.2021 (обновлено: 12:07 08.09.2021)
 

Видеомост со странами Латинской Америки об экспорте из Москвы

Читать ria.ru в
14 сентября в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост со странами Латинской Америки, в ходе которого будет представлен экспортный потенциал столичных промышленных компаний, а также обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества.
Задать вопрос

Участники:
- руководители отраслевых ведомств Москвы и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
- представители федеральных и региональных органов власти стран Латинской Америки;
- представители московского и латиноамериканского бизнеса.

Москва входит в топ-десять регионов России, экспортирующих в Латинскую Америку, и занимает 5-е место по объему поставок. В первом полугодии 2021 года столичный несырьевой неэнергетический экспорт в регион составил 212,58 миллионов долларов США, что в четыре раза больше аналогичного периода 2020 года. Всего за полгода продукцию Москвы закупили 19 стран региона.
В рамках мероприятия состоится пленарное заседание, посвященное инвестиционной и промышленной кооперации, а также пройдут три отраслевых круглых стола: "Инфокоммуникационные технологии, цифровизация - новые направления развития мировой экономики", "Агропромышленный комплекс - передовые технологии для традиционных отраслей" и "Энергетика: возможности, барьеры, кооперация". Участники мероприятия поделятся своим опытом, расскажут об особенностях внешнеэкономической деятельности на латиноамериканском континенте, обсудят перспективы московских компаний на рынке региона.

Принять участие в онлайн-формате и посмотреть прямую трансляцию можно после регистрации на странице мероприятия

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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