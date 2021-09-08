12:06 08.09.2021 (обновлено: 12:07 08.09.2021)
Видеомост со странами Латинской Америки об экспорте из Москвы
14 сентября в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост со странами Латинской Америки, в ходе которого будет представлен экспортный потенциал столичных промышленных компаний, а также обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества.
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Участники:
- руководители отраслевых ведомств Москвы и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
- представители федеральных и региональных органов власти стран Латинской Америки;
- представители московского и латиноамериканского бизнеса.
Москва входит в топ-десять регионов России, экспортирующих в Латинскую Америку, и занимает 5-е место по объему поставок. В первом полугодии 2021 года столичный несырьевой неэнергетический экспорт в регион составил 212,58 миллионов долларов США, что в четыре раза больше аналогичного периода 2020 года. Всего за полгода продукцию Москвы закупили 19 стран региона.
В рамках мероприятия состоится пленарное заседание, посвященное инвестиционной и промышленной кооперации, а также пройдут три отраслевых круглых стола: "Инфокоммуникационные технологии, цифровизация - новые направления развития мировой экономики", "Агропромышленный комплекс - передовые технологии для традиционных отраслей" и "Энергетика: возможности, барьеры, кооперация". Участники мероприятия поделятся своим опытом, расскажут об особенностях внешнеэкономической деятельности на латиноамериканском континенте, обсудят перспективы московских компаний на рынке региона.
Принять участие в онлайн-формате и посмотреть прямую трансляцию можно после регистрации на странице мероприятия
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководители отраслевых ведомств Москвы и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
- представители федеральных и региональных органов власти стран Латинской Америки;
- представители московского и латиноамериканского бизнеса.
Москва входит в топ-десять регионов России, экспортирующих в Латинскую Америку, и занимает 5-е место по объему поставок. В первом полугодии 2021 года столичный несырьевой неэнергетический экспорт в регион составил 212,58 миллионов долларов США, что в четыре раза больше аналогичного периода 2020 года. Всего за полгода продукцию Москвы закупили 19 стран региона.
В рамках мероприятия состоится пленарное заседание, посвященное инвестиционной и промышленной кооперации, а также пройдут три отраслевых круглых стола: "Инфокоммуникационные технологии, цифровизация - новые направления развития мировой экономики", "Агропромышленный комплекс - передовые технологии для традиционных отраслей" и "Энергетика: возможности, барьеры, кооперация". Участники мероприятия поделятся своим опытом, расскажут об особенностях внешнеэкономической деятельности на латиноамериканском континенте, обсудят перспективы московских компаний на рынке региона.
Принять участие в онлайн-формате и посмотреть прямую трансляцию можно после регистрации на странице мероприятия
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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