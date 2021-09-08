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В ЛНР перезахоронили останки 28 жертв конфликта в Донбассе
В ЛНР перезахоронили останки 28 жертв конфликта в Донбассе - РИА Новости, 08.09.2021
В ЛНР перезахоронили останки 28 жертв конфликта в Донбассе
Останки двадцати восьми жертв конфликта в Донбассе перезахоронили в среду на кладбище в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике городе... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T23:43
2021-09-08T23:51
в мире
киселевск
международный уголовный суд
европейский суд
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
вооруженный конфликт на востоке украины
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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Останки двадцати восьми жертв конфликта в Донбассе перезахоронили в среду на кладбище в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике городе Первомайск, заявила журналистам председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.Ранее специалисты извлекли из массового стихийного захоронения на окраине Первомайска останки порядка 60 человек, погибших при обстрелах в Донбассе, тридцать из которых перезахоронили в конце августа. В июле в ЛНР и ДНР создали органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд."В Первомайске на Киселевском кладбище продолжается извлечение останков безымянных жертв украинской агрессии из стихийного массового захоронения. На втором этапе участниками межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению были обнаружены еще 28 останков, которые с почестями были перезахоронены", - рассказала Сорока.В торжественной церемонии перезахоронения приняли участие советник главы ЛНР Марина Филиппова, депутаты парламента республики, представители администрации города, общественники и местные жители. Каждый человек был похоронен в отдельной могиле с соответствующим порядковым номером."Сегодня наша земля принимает безвременно ушедших сыновей и дочерей, но это не делает нас слабее, а наоборот – делает нас сильнее, потому что наша задача не просто помнить об этом, но и установить имя каждого погибшего, чтобы потом привлечь к ответу украинских преступников, позволивших себе уничтожить мирное население наших городов", - сказала Филипова на траурном митинге.
https://ria.ru/20210806/donbass-1744716693.html
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в мире, киселевск, международный уголовный суд, европейский суд, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины
23:43 08.09.2021 (обновлено: 23:51 08.09.2021)
 
В ЛНР перезахоронили останки 28 жертв конфликта в Донбассе

Останки 28 жертв конфликта в Донбассе перезахоронили на кладбище в городе Первомайск в ЛНР

© Фото : Юрий СтрельцовЦеремония перезахоронения останков 30 жертв конфликта в Донбассе, ранее извлеченных из массового захоронения
Церемония перезахоронения останков 30 жертв конфликта в Донбассе, ранее извлеченных из массового захоронения - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : Юрий Стрельцов
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Останки двадцати восьми жертв конфликта в Донбассе перезахоронили в среду на кладбище в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике городе Первомайск, заявила журналистам председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.
Ранее специалисты извлекли из массового стихийного захоронения на окраине Первомайска останки порядка 60 человек, погибших при обстрелах в Донбассе, тридцать из которых перезахоронили в конце августа. В июле в ЛНР и ДНР создали органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.
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"В Первомайске на Киселевском кладбище продолжается извлечение останков безымянных жертв украинской агрессии из стихийного массового захоронения. На втором этапе участниками межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению были обнаружены еще 28 останков, которые с почестями были перезахоронены", - рассказала Сорока.
В торжественной церемонии перезахоронения приняли участие советник главы ЛНР Марина Филиппова, депутаты парламента республики, представители администрации города, общественники и местные жители. Каждый человек был похоронен в отдельной могиле с соответствующим порядковым номером.
"Сегодня наша земля принимает безвременно ушедших сыновей и дочерей, но это не делает нас слабее, а наоборот – делает нас сильнее, потому что наша задача не просто помнить об этом, но и установить имя каждого погибшего, чтобы потом привлечь к ответу украинских преступников, позволивших себе уничтожить мирное население наших городов", - сказала Филипова на траурном митинге.
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В миреКиселевскМеждународный уголовный судЕвропейский судДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженный конфликт на востоке Украины
 
 
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