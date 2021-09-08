23:43 08.09.2021 (обновлено: 23:51 08.09.2021)
В ЛНР перезахоронили останки 28 жертв конфликта в Донбассе
Останки 28 жертв конфликта в Донбассе перезахоронили на кладбище в городе Первомайск в ЛНР
© Фото : Юрий СтрельцовЦеремония перезахоронения останков 30 жертв конфликта в Донбассе, ранее извлеченных из массового захоронения
© Фото : Юрий Стрельцов
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Останки двадцати восьми жертв конфликта в Донбассе перезахоронили в среду на кладбище в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике городе Первомайск, заявила журналистам председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.
Ранее специалисты извлекли из массового стихийного захоронения на окраине Первомайска останки порядка 60 человек, погибших при обстрелах в Донбассе, тридцать из которых перезахоронили в конце августа. В июле в ЛНР и ДНР создали органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.
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"В Первомайске на Киселевском кладбище продолжается извлечение останков безымянных жертв украинской агрессии из стихийного массового захоронения. На втором этапе участниками межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению были обнаружены еще 28 останков, которые с почестями были перезахоронены", - рассказала Сорока.
В торжественной церемонии перезахоронения приняли участие советник главы ЛНР Марина Филиппова, депутаты парламента республики, представители администрации города, общественники и местные жители. Каждый человек был похоронен в отдельной могиле с соответствующим порядковым номером.
"Сегодня наша земля принимает безвременно ушедших сыновей и дочерей, но это не делает нас слабее, а наоборот – делает нас сильнее, потому что наша задача не просто помнить об этом, но и установить имя каждого погибшего, чтобы потом привлечь к ответу украинских преступников, позволивших себе уничтожить мирное население наших городов", - сказала Филипова на траурном митинге.