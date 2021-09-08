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В Киеве обвинили русских в том, что украинцев меньше ста миллионов

В Киеве обвинили русских в том, что украинцев меньше ста миллионов - РИА Новости, 08.09.2021

В Киеве обвинили русских в том, что украинцев меньше ста миллионов

Украинский историк Ростислав Мартинюк заявил, что из-за голодомора в стране погибли 15,5 миллиона человек. Об этом он написал в статье для Gazeta.ua. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T20:59

2021-09-08T20:59

2021-09-08T20:59

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Украинский историк Ростислав Мартинюк заявил, что из-за голодомора в стране погибли 15,5 миллиона человек. Об этом он написал в статье для Gazeta.ua.По мнению Мартинюка, украинская молодежь должна "повседневно" подавать иски по отношению к России из-за событий XX века.В 1932-1933 годах основные зерновые районы СССР, в том числе и Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь и Южный Урал, охватил голод. В результате продовольственного кризиса в стране погибли, по разным оценкам, от семи до восьми миллионов человек разных национальностей.Власти Украины объявили голодомор "геноцидом и актом тоталитарного террора" против жителей республики и добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева назвали попыткой политизировать историю и поссорить русский и украинский народы.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

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