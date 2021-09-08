В Киеве обвинили русских в том, что украинцев меньше ста миллионов
Киевский историк Мартинюк обвинил русских в том, что украинцев меньше ста миллионов
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Украинский историк Ростислав Мартинюк заявил, что из-за голодомора в стране погибли 15,5 миллиона человек. Об этом он написал в статье для Gazeta.ua.
"В 2021 году украинцев должно было быть не менее ста миллионов. И именно сто лет тому назад наша нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами. У нас серьезные вопросы к русским", — утверждает он.
По мнению Мартинюка, украинская молодежь должна "повседневно" подавать иски по отношению к России из-за событий XX века.
В 1932-1933 годах основные зерновые районы СССР, в том числе и Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь и Южный Урал, охватил голод. В результате продовольственного кризиса в стране погибли, по разным оценкам, от семи до восьми миллионов человек разных национальностей.
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