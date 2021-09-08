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В Киеве обвинили русских в том, что украинцев меньше ста миллионов
В Киеве обвинили русских в том, что украинцев меньше ста миллионов - РИА Новости, 08.09.2021
В Киеве обвинили русских в том, что украинцев меньше ста миллионов
Украинский историк Ростислав Мартинюк заявил, что из-за голодомора в стране погибли 15,5 миллиона человек. Об этом он написал в статье для Gazeta.ua. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T20:59
2021-09-08T20:59
политика
украина
россия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Украинский историк Ростислав Мартинюк заявил, что из-за голодомора в стране погибли 15,5 миллиона человек. Об этом он написал в статье для Gazeta.ua.По мнению Мартинюка, украинская молодежь должна "повседневно" подавать иски по отношению к России из-за событий XX века.В 1932-1933 годах основные зерновые районы СССР, в том числе и Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь и Южный Урал, охватил голод. В результате продовольственного кризиса в стране погибли, по разным оценкам, от семи до восьми миллионов человек разных национальностей.Власти Украины объявили голодомор "геноцидом и актом тоталитарного террора" против жителей республики и добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева назвали попыткой политизировать историю и поссорить русский и украинский народы.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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политика, украина, россия
20:59 08.09.2021
 
В Киеве обвинили русских в том, что украинцев меньше ста миллионов

Киевский историк Мартинюк обвинил русских в том, что украинцев меньше ста миллионов

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Украинский историк Ростислав Мартинюк заявил, что из-за голодомора в стране погибли 15,5 миллиона человек. Об этом он написал в статье для Gazeta.ua.
"В 2021 году украинцев должно было быть не менее ста миллионов. И именно сто лет тому назад наша нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами. У нас серьезные вопросы к русским", — утверждает он.
По мнению Мартинюка, украинская молодежь должна "повседневно" подавать иски по отношению к России из-за событий XX века.
В 1932-1933 годах основные зерновые районы СССР, в том числе и Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь и Южный Урал, охватил голод. В результате продовольственного кризиса в стране погибли, по разным оценкам, от семи до восьми миллионов человек разных национальностей.
Власти Украины объявили голодомор "геноцидом и актом тоталитарного террора" против жителей республики и добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева назвали попыткой политизировать историю и поссорить русский и украинский народы.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2020
28 февраля 2020, 14:56Сказано в эфире
Колода засаленных карт. Историк о письме посла Украины про "голодомор"Российские дипломаты раскритиковали публикацию в ФРГ позиции посла Украины о "голодоморе". В эфире радио Sputnik историк Андрей Марчуков высказал недоумение по поводу того, как долго и упорно Киев придерживается этой концепции.
 
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