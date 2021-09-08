https://ria.ru/20210908/blagosostoyanie-1749167753.html

Мишустин рассказал о работе над улучшением благосостояния россиян

Мишустин рассказал о работе над улучшением благосостояния россиян - РИА Новости, 08.09.2021

Мишустин рассказал о работе над улучшением благосостояния россиян

Власти РФ заинтересованы в том, чтобы улучшение благосостояния граждан произошло максимально быстро, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:08

2021-09-08T13:08

2021-09-08T13:08

экономика

михаил мишустин

московский финансовый форум

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Власти РФ заинтересованы в том, чтобы улучшение благосостояния граждан произошло максимально быстро, заявил председатель правительства Михаил Мишустин."Мы хотим, чтобы соединение двух факторов, экономического развития и повышения благосостояния наших граждан, произошло максимально быстро", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.Того же принципа правительство будет придерживаться и при достижении национальных целей развития, которые определил президент, подчеркнул Мишустин. "Мы сконцентрировали для них значительный ресурс федерального бюджета – по предварительным расчетам, это порядка 13 триллионов рублей", - сказал он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.

https://ria.ru/20210907/krizis-1748916688.html

россия

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2021

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экономика, михаил мишустин, московский финансовый форум, россия