https://ria.ru/20210908/akter-1749237079.html
Актера Ивана Краско выписали из больницы
Актера Ивана Краско выписали из больницы - РИА Новости, 08.09.2021
Актера Ивана Краско выписали из больницы
Народного артиста России Ивана Краско выписали из больницы, он выйдет на сцену Театра имени Комиссаржевской 10 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T18:22
2021-09-08T18:22
2021-09-08T18:22
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С-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско выписали из больницы, он выйдет на сцену Театра имени Комиссаржевской 10 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.О госпитализации Краско с подозрением на микроинсульт стало известно 25 августа."Да, Ивана Ивановича Краско выписали, 10 сентября он примет участие в сборе труппы и будет играть в спектакле", - сказала собеседница агентства.По ее словам, 10 сентября театр откроет юбилейный 80-й сезон спектаклем "Я вернулся в мой город"."Это и очень ответственно, потому что, наряду с премьерами и текущими событиями, нам предстоит готовиться к 80-летию театра. Мы открываем сезон спектаклем, в котором занята большая часть труппы, в том числе и народный артист России Иван Краско. Надеемся таким образом порадовать и успокоить горожан и российские СМИ в отношении здоровья любимого артиста", - сообщает пресс-служба театра.Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, 23 сентября 2020 года отметил 90-летие.
https://ria.ru/20210806/krasko-1744708774.html
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санкт-петербург, россия, культура, иван краско
Актера Ивана Краско выписали из больницы
Народного артиста России Ивана Краско выписали из больницы, он выйдет на сцену 10 сентября
С-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости.
Народного артиста России Ивана Краско
выписали из больницы, он выйдет на сцену Театра имени Комиссаржевской 10 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
О госпитализации Краско с подозрением на микроинсульт стало известно 25 августа.
"Да, Ивана Ивановича Краско выписали, 10 сентября он примет участие в сборе труппы и будет играть в спектакле", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, 10 сентября театр откроет юбилейный 80-й сезон спектаклем "Я вернулся в мой город".
"Это и очень ответственно, потому что, наряду с премьерами и текущими событиями, нам предстоит готовиться к 80-летию театра. Мы открываем сезон спектаклем, в котором занята большая часть труппы, в том числе и народный артист России Иван Краско. Надеемся таким образом порадовать и успокоить горожан и российские СМИ в отношении здоровья любимого артиста", - сообщает пресс-служба театра.
Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России
, 23 сентября 2020 года отметил 90-летие.