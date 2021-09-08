Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210908/akter-1749237079.html
Актера Ивана Краско выписали из больницы
Актера Ивана Краско выписали из больницы - РИА Новости, 08.09.2021
Актера Ивана Краско выписали из больницы
Народного артиста России Ивана Краско выписали из больницы, он выйдет на сцену Театра имени Комиссаржевской 10 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T18:22
2021-09-08T18:22
культура
санкт-петербург
россия
культура
иван краско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577558714_0:227:2699:1745_1920x0_80_0_0_c2638df079360af84a03f9104c85d8b1.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско выписали из больницы, он выйдет на сцену Театра имени Комиссаржевской 10 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.О госпитализации Краско с подозрением на микроинсульт стало известно 25 августа."Да, Ивана Ивановича Краско выписали, 10 сентября он примет участие в сборе труппы и будет играть в спектакле", - сказала собеседница агентства.По ее словам, 10 сентября театр откроет юбилейный 80-й сезон спектаклем "Я вернулся в мой город"."Это и очень ответственно, потому что, наряду с премьерами и текущими событиями, нам предстоит готовиться к 80-летию театра. Мы открываем сезон спектаклем, в котором занята большая часть труппы, в том числе и народный артист России Иван Краско. Надеемся таким образом порадовать и успокоить горожан и российские СМИ в отношении здоровья любимого артиста", - сообщает пресс-служба театра.Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, 23 сентября 2020 года отметил 90-летие.
https://ria.ru/20210806/krasko-1744708774.html
https://ria.ru/20210908/iznasilovanie-1749224099.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577558714_319:0:2646:1745_1920x0_80_0_0_c8a1afb85341ad1a5d5f21ba24fbb3c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, россия, культура, иван краско
18:22 08.09.2021
 
Актера Ивана Краско выписали из больницы

Народного артиста России Ивана Краско выписали из больницы, он выйдет на сцену 10 сентября

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Иван Краско на церемонии вручения премии "Золотая Маска" в Большом театре
Актер Иван Краско на церемонии вручения премии Золотая Маска в Большом театре - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско выписали из больницы, он выйдет на сцену Театра имени Комиссаржевской 10 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
О госпитализации Краско с подозрением на микроинсульт стало известно 25 августа.
Иван Краско - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 15:50Культура
Иван Краско признался, что не хотел жить после заражения коронавирусом
"Да, Ивана Ивановича Краско выписали, 10 сентября он примет участие в сборе труппы и будет играть в спектакле", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, 10 сентября театр откроет юбилейный 80-й сезон спектаклем "Я вернулся в мой город".
"Это и очень ответственно, потому что, наряду с премьерами и текущими событиями, нам предстоит готовиться к 80-летию театра. Мы открываем сезон спектаклем, в котором занята большая часть труппы, в том числе и народный артист России Иван Краско. Надеемся таким образом порадовать и успокоить горожан и российские СМИ в отношении здоровья любимого артиста", - сообщает пресс-служба театра.
Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, 23 сентября 2020 года отметил 90-летие.
Актер Владимир Талашко - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 17:11Шоубиз
Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в изнасиловании
 
КультураСанкт-ПетербургРоссияКультураИван Краско
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Несколько медведей вышли в населенные пункты на Камчатке
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
03:17Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
03:13На Украине объяснили, почему для Зеленского важна встреча с Путиным
Лента новостейМолния