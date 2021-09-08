https://ria.ru/20210908/aksenov-1749266424.html
Аксенов рассказал о своих ошибках на посту главы Крыма
Аксенов рассказал о своих ошибках на посту главы Крыма - РИА Новости, 08.09.2021
Аксенов рассказал о своих ошибках на посту главы Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его ошибки на данной должности связаны с кадровыми решениями. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T22:57
2021-09-08T22:57
2021-09-08T22:57
политика
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его ошибки на данной должности связаны с кадровыми решениями."Все ошибки связаны только с кадровыми решениями. Не на тех людей не в то время сделали ставку. Но все что не делается, все к лучшему. Без этого опыта не было бы другого. В первый год работы, до этого я никогда не работал в госорганах, соответственно все принимал за чистую монету", - сказал Аксенов в эфире крымско-татарского канала "Миллет".Аксенов подчеркнул, что сегодня перед командой стоит задача превратить Крым в регион-донор, в котором комфортно и качественно жить.Аксенов руководит республикой с марта 2014 года.
https://ria.ru/20210908/poluostrov-1749264871.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, республика крым, сергей аксенов (политик)
Аксенов рассказал о своих ошибках на посту главы Крыма
Глава Крыма Аксенов: все ошибки на данной должности связаны только с кадровыми решениями.